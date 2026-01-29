Partager Facebook

Mariano De Santis, Président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales qui l’obligent à affronter ses propres dilemmes moraux : deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé.

Ce film austère et gravé est porté par Toni Servillo impeccable en Président de la République en proie à des choix impossibles. Ce drame sur le pouvoir et le doute dresse le portrait d’un politicien vieillissant et revêt une teinte crépusculaire. Il aborde également la question de l’euthanasie. Un film intimiste aux accents politique fort réussi.

La grazia

Un film de Paolo Sorrentino

Avec Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 131 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 28 janvier 2026