Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Quand les trois femmes recueillent Kenza, 4 ans, rescapée d’un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée tendre mais intranquille, dans un climat social de plus en plus préoccupant.

Plongée dans le milieu de l’immigration illégale en Tunisie, le film présenté au dernier Festival de Cannes dans la section « Un certain regard » est porté par un formidable trio d’actrices. Ce drame dresse le portrait de trois femmes aux conditions de vie précaires en quête d’un avenir meilleur au Maghreb mais exposées aux rafles et expulsions. Une œuvre chorale déchirante sur un sujet méconnu.

Promis le ciel

Un film de Erige Sehiri

Avec Aïssa Maïga Deborat Christelle Naney Laetitia Ky

Distributeur : Trigon

Durée : 1h32

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 28 janvier 2026