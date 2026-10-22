Les dieux très anciens sont arrivés dans Hearthstone avec la nouvelle extension, Le règne de l’Empire noir

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Le règne de l’Empire noir est désormais disponible et comprend 135 nouvelles cartes à collectionner. Les Dieux très anciens sont au sommet de leur puissance dans cette nouvelle extension de Hearthstone, qui introduit le nouveau mot-clé Assemblage ainsi que les redoutables armées forgées par les Titans pour combattre l’Empire noir.

Dieux très anciens : prenez le commandement de Dieux très anciens au sommet de leur puissance : C’Thun, N’Zoth, Yogg-Saron et Y’Shaarj. Chaque Dieu très ancien dispose de quatre capacités uniques susceptibles de bouleverser radicalement le cours de la partie, mais vous ne pouvez avoir qu’un seul Dieu très ancien dans votre deck… alors, faites le bon choix !



Nouveau mot-clé – Assemblage : créez des serviteurs inédits grâce au nouveau mot-clé Assemblage. Combinez des serviteurs issus d’une sélection de cartes pour créer des serviteurs personnalisés, découvrez des associations dévastatrices et adaptez votre armée en fonction de votre stratégie.



: créez des serviteurs inédits grâce au nouveau mot-clé Assemblage. Combinez des serviteurs issus d’une sélection de cartes pour créer des serviteurs personnalisés, découvrez des associations dévastatrices et adaptez votre armée en fonction de votre stratégie. Armées forgées par les Titans : ralliez-vous aux puissantes armées forgées par les Titans, de gigantesques assemblages et anciens défenseurs créés pour combattre l’Empire noir. Ces cartes offrent de nouveaux moyens et des stratégies inédites pour lutter contre les Dieux très anciens et leurs troupes.



ralliez-vous aux puissantes armées forgées par les Titans, de gigantesques assemblages et anciens défenseurs créés pour combattre l’Empire noir. Ces cartes offrent de nouveaux moyens et des stratégies inédites pour lutter contre les Dieux très anciens et leurs troupes. Périples : les périples sont une toute nouvelle façon de découvrir Hearthstone. Accessibles depuis le journal du jeu, les périples vous permettent de profiter d’aventures, de quêtes, de récompenses et d’évènements réunis dans une seule et même campagne qui se déroule tout au long d’une extension.



Il est temps d’entamer votre règne !