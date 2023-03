La première édition de « Games Made in Europe » se tiendra en ligne du 24 au 28 mai 2023 !

Partager Facebook

2022 avait été marqué par l’événement en ligne Games Made in France, organisé par l’association Capital Games. Cette année, Capital Games place la barre encore plus haut en s’associant avec des associations professionnelles européennes du jeu vidéo (EGDF, DGA, WALGA, DEV, IIDEA, FLEGA, Game Habitat, Indie Games Poland Foundation) et en bénéficiant du soutien de l’Union Européenne et du volet MEDIA de son programme Creative Europe, pour créer l’événement Games Made in Europe. Ce dernier se déroulera du 24 au 28 mai prochain.

Au programme, les présentations des meilleurs jeux européens durant quatre jours de streams sur Twitch, animées par des streameurs de renom, et des mises en avant par le biais de promotions sur Steam. L’événement inclura également des conférences, formations et sessions de networking avec les professionnels de l’industrie.

Les jeux-vedettes seront sélectionnés par un panel d’experts avant d’être exposés sur Twitch pendant toute la durée de l’événement. Consultez le site officiel pour plus d’informations à propos des modalités de soumission des jeux. La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 28 mars à minuit, heure française.

“Le principal objectif de Games Made in Europe est de promouvoir les talents européens en mettant en valeur la créativité unique des meilleurs studios de toute l’Europe, qu’ils soient grands, petits, connus ou justement, méconnus. En tant qu’organisation à but non lucratif, notre mission est de rendre l’événement accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi les frais d’inscription ont été réduits au minimum comparés aux standards du marché, tout en nous permettant de couvrir les coûts de l’événement. Les associations professionnelles vidéoludiques peuvent également soumettre des projets collectifs, afin d’assurer une plus grande diversité de jeux”, explique Cyrille Imbert, président de Capital Games.

Plus d’une centaine de soumissions de projets est attendue aux Games Made in Europe, d’éditeurs et de studios indépendants renommés. Parmi les participants déjà confirmés à ce jour figurent Dotemu, Raw Fury, Devolver Digital et des dizaines d’autres talents venus de toute l’Europe.

Détails de l’événement

En ligne, du 24 mai à 17h00 jusqu’au 28 mai à 23h55 (heure française).

Cinq jours de promotions sur Steam.

Présentations des jeux créés en Europe, pendant quatre jours de streams live animés par les plus grands influenceurs du continent.

Conférences.

Masterclasses.

Sessions de networking avec les professionnels de l’industrie.

Les candidats peuvent d’ores et déjà soumettre leur candidature aux Games Made in Europe en remplissant ce formulaire.

La date limite d’envoi de candidatures : le 28 mars à minuit, heure française.