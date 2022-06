La Saison 1 : Heure H de Battlefield 2042 est disponible

Partager Facebook

Heure H, la première saison de contenu post-lancement de Battlefield™ 2042 est désormais disponible. Cette dernière comprend une nouvelle carte, une Spécialiste, des armes et un gadget qui changeront la donne au combat.

Ces nouveautés majeures sont disponibles gratuitement avec le nouveau Passe de combat de Battlefield 2042. D’autres éléments cosmétiques tels que des skins légendaires et des éliminations au corps-à-corps sont déblocables via la version Premium du Passe de combat.

Dans Saison 1 : Heure H, vous rejoindrez les Rocheuses canadiennes et affronterez vos adversaires en parcourant un environnement vertical extrême avec la nouvelle carte Exposition. La destructrice de véhicules Ewelina Lis rejoint également Battlefield 2042 en tant que nouvelle Spécialiste. Dans les airs comme sur terre, elle traque les véhicules mieux que quiconque et les abat à l’aide de missiles télécommandés.

Saison 1 : Heure H ajoute une variété de nouveaux objets pour tous les types de joueurs, comme les canonnières RAH-68 Huron et YG-99 Hannibal, ainsi que l’arbalète Ghostmaker R10, le DMR moyenne portée BSV-M et le très pratique Lance-grenades fumigènes.

Le nouveau contenu de Saison 1 : Heure H s’accompagne d’une série de correctifs et d’améliorations pour Battlefield 2042. Elles seront axées sur la stabilité, l’équilibrage du jeu, le tir, le pilotage des véhicules ou encore les performances, comme précisé dans l’annonce de développement qui présentait les principaux axes d’amélioration sur le long terme. ​

Battlefield 2042 est déjà disponible chez les revendeurs et dans les boutiques numériques sur Xbox® One, PlayStation®4 et PC, ainsi que sur Xbox® Series X|S et PlayStation®5, avec le droit à la nouvelle version sur toutes les éditions de la génération actuelle.