La saison 5 rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 et Call of Duty: Warzone arrive le 20 août

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La saison 5 Réchagée de Call of Duty: Black Ops 7 et Call of Duty: Warzone arrive le 20 août à 18h (heure de Paris) avec une nouvelle carte multijoueur, Turbo Tilt, une version de Nuketown inspirée du flipper, ainsi qu’un deuxième parcours d’obstacles Parkour et le retour du mode Moshpit Enragé. Le mode Zombies clôt son scénario Black Ops 7 avec Rex Infernus, la dernière carte par manches, alors que l’équipe livre son dernier combat contre le Gardien. Du côté de Call of Duty: Warzone, Kit largage rapide fait son apparition en tant que mode temporaire du week-end, et des drones de livraison spéciale larguent de nouveaux camouflages d’armes pour tous ceux qui parviendront à les abattre. C’est également la dernière chance de jouer gratuitement à la Phase finale, puisque ce mode sera réservé aux possesseurs de Black Ops 7 à partir de la saison prochaine.

Cartes multijoueur : Affrontez vos adversaires au cœur d’un gigantesque flipper inspiré de l’histoire emblématique de Nuketown où les déflecteurs, les rampes et les cibles prennent vie dans la toute nouvelle carte multijoueur Turbo Tilt. Explorez les obstacles et les lieux du tristement célèbre cul-de-sac tout en tentant d’atteindre le meilleur score. De plus, lancez-vous dans un nouveau parcours d’obstacles avec Parkour : Descente, qui offre des récompenses aux opérateurs qui prouvent leur habileté à travers sept zones de défis de mobilité de plus en plus difficiles.



Affrontez vos adversaires au cœur d’un gigantesque flipper inspiré de l’histoire emblématique de Nuketown où les déflecteurs, les rampes et les cibles prennent vie dans la toute nouvelle carte multijoueur Turbo Tilt. Explorez les obstacles et les lieux du tristement célèbre cul-de-sac tout en tentant d’atteindre le meilleur score. De plus, lancez-vous dans un nouveau parcours d’obstacles avec Parkour : Descente, qui offre des récompenses aux opérateurs qui prouvent leur habileté à travers sept zones de défis de mobilité de plus en plus difficiles. Retour enragé : dans Moshpit enragé, éliminez des ennemis pour gagner des bonus d’opérateur et déclencher le compte à rebours Enragé. Continuez à éliminer des adversaires et restez sur l’objectif pour empêcher le compte à rebours, et votre vie, de s’épuiser.

Nouvelle carte Zombies par manches – Rex Infernus : Affrontez le Gardien lors de la grande finale de l’histoire Zombies de Black Ops 7, alors que l’équipe tente de sauver la réalité elle-même. Bienvenue à Rex Infernus, prochaine et dernière carte Zombies par manches lancée avec la saison 5 Rechargée.



Affrontez le Gardien lors de la grande finale de l’histoire Zombies de Black Ops 7, alors que l’équipe tente de sauver la réalité elle-même. Bienvenue à Rex Infernus, prochaine et dernière carte Zombies par manches lancée avec la saison 5 Rechargée. Nouveaux ennemis, pièges et récompenses de quêtes : Affrontez les redoutables « Deathspinners » et la « Web Mother », qui assaillent l’équipe avec un mélange d’attaques au corps à corps et de projectiles de toile à distance. Réduisez vos ennemis en miettes à l’aide du nouveau piège Titan et gagnez des récompenses en accomplissant la quête principale en mode Standard et Malédiction.

Affrontez les redoutables « Deathspinners » et la « Web Mother », qui assaillent l’équipe avec un mélange d’attaques au corps à corps et de projectiles de toile à distance. Réduisez vos ennemis en miettes à l’aide du nouveau piège Titan et gagnez des récompenses en accomplissant la quête principale en mode Standard et Malédiction. Nouvelles fonctionnalités : piégez vos ennemis dans une explosion de toiles grâce au nouveau Perk-a-Cola Sanglots de la veuve et renforcez considérablement votre arme avec l’Ultra GobbleGum Coup de punch. Fouillez la boîte mystère de Rex Infernus pour tenter de remporter les nouvelles armes légendaires : le fusil de précision TR2 et le fusil à pompe Olympia !

Mode temporaire de mi-saison : Kit largage rapide arrive sous la forme d’un mode temporaire du week-end.



Kit largage rapide arrive sous la forme d’un mode temporaire du week-end. Nouvelles fonctionnalités de gameplay : relevez un contrat « Prioritaire » pour obtenir le kit « Quickdrop » qui réduit le temps de redéploiement de votre escouade dans Resurgence. Et gardez l’œil rivé sur le ciel à l’apparition des drones de livraison spéciale. Abattez-en un et survivez pour remporter de nouveaux camouflages d’armes.

La course infernale continue : soulevez la poussière avec la suite de la mission à durée limitée Course brûlante qui met les opérateurs au défi de franchir à toute vitesse des dizaines de points de contrôle enflammés tout en renversant ennemis et obstacles et en récupérant des bonus pour battre le chronomètre.



soulevez la poussière avec la suite de la mission à durée limitée Course brûlante qui met les opérateurs au défi de franchir à toute vitesse des dizaines de points de contrôle enflammés tout en renversant ennemis et obstacles et en récupérant des bonus pour battre le chronomètre. Dernière chance de jouer gratuitement : jouez à la Phase finale gratuitement jusqu’à la fin de la saison 5. Invitez vos amis à rejoindre votre escouade, gagnez des niveaux et remportez des récompenses grâce aux nombreuses opérations du mode de jeu coopératif.