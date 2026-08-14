Google Pixel 11 : nouveaux smartphones, Pixel Watch 5 et Pixel Tag, toutes les nouveautés

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Google dévoile sa grande offensive matérielle de 2026 avec les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold. Nouvelle puce Tensor G6, photographie améliorée, fonction HiLight, Pixel Watch 5 orientée santé et premier Pixel Tag : voici tout ce qu’il faut retenir des annonces.

Google accélère sur le marché des appareils connectés avec une nouvelle salve de produits qui dépasse largement le cadre du smartphone. Après plusieurs semaines de fuites et de rumeurs, la gamme Google Pixel 11 est désormais officielle, accompagnée de la Pixel Watch 5 et du tout premier Pixel Tag, un traqueur d’objets conçu pour concurrencer directement l’AirTag d’Apple et le Galaxy SmartTag de Samsung.

Au programme : nouvelle puce Tensor G6, photographie améliorée, écrans culminant à 3 600 nits, fonction lumineuse HiLight sur les modèles les plus haut de gamme, nouvelles fonctions de santé pour la montre connectée et réseau de localisation reposant sur plus d’un milliard d’appareils Android. Voici les principales nouveautés dévoilées par Google.

Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL : HiLight illumine les nouveaux fleurons de Google

Les Google Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL constituent sans surprise les deux smartphones traditionnels les plus sophistiqués de cette génération. Si leur évolution esthétique demeure relativement mesurée, plusieurs nouveautés techniques viennent distinguer les modèles 2026 de leurs prédécesseurs.

La plus originale porte le nom de HiLight. Google a intégré un ensemble de LED autour du flash situé dans le bloc photographique. Lorsque le smartphone est posé écran contre une surface et configuré en mode silencieux, cet anneau lumineux peut notamment signaler l’appel d’un contact favori à l’aide d’une couleur personnalisée.

Google exploite également ces LED pour matérialiser certaines interactions avec Gemini. L’éclairage s’anime lorsque l’assistant IA écoute une requête, traite la demande ou prépare sa réponse. Une manière de donner une dimension visuelle aux échanges avec l’intelligence artificielle.

Les écrans des Pixel 11 Pro progressent également avec une luminosité maximale annoncée de 3 600 nits, ce qui devrait favoriser leur lisibilité en extérieur et améliorer le rendu des contenus HDR.

Une caractéristique régresse néanmoins sur les versions de base : Google propose désormais 12 Go de mémoire vive, alors que les précédents modèles Pro démarraient avec 16 Go. Cette capacité reste disponible, mais uniquement en choisissant des configurations supérieures.

La photographie des Pixel 11 progresse sans courir après les mégapixels

Google reste fidèle à sa philosophie en matière de photographie mobile. À première vue, les caractéristiques des appareils photo des Pixel 11 peuvent sembler proches de celles de la génération précédente, notamment parce que les définitions des différents capteurs évoluent relativement peu. Les transformations sont pourtant plus profondes qu’il n’y paraît.

Sur le Google Pixel 11, le capteur principal de 48 mégapixels gagne notamment en taille. Le géant de Mountain View annonce une sensibilité à la lumière supérieure de 56 %, avec à la clé des performances potentiellement meilleures lorsque les conditions lumineuses deviennent difficiles.

Les Pixel 11 Pro profitent eux aussi de nouveaux capteurs et repoussent les capacités du téléobjectif grâce à un zoom numérique pouvant atteindre x120, contre x100 sur la génération Pixel 10 Pro.

Google accompagne ces améliorations matérielles de nouveaux outils logiciels. La fonction Capture magique permet par exemple d’enregistrer simultanément une vidéo et plusieurs photographies d’une scène en appuyant une seule fois sur le déclencheur. Le système peut ensuite identifier les meilleurs moments, procéder automatiquement au recadrage et limiter le flou sur certaines images.

La fonction Styles photo fait également son apparition et permet de personnaliser davantage le rendu des clichés avec différentes interprétations esthétiques et cinématographiques.

Une nouvelle fois, Google cherche donc moins à remporter la bataille des mégapixels qu’à combiner capteurs, photographie computationnelle et intelligence artificielle pour améliorer automatiquement le résultat final.

Tensor G6 : Google promet des Pixel 11 plus rapides et moins énergivores

Au cœur de l’ensemble de cette nouvelle génération prend place le Google Tensor G6. Si l’arrivée d’une nouvelle puce maison était attendue, les gains annoncés par Google se montrent suffisamment importants pour constituer l’une des principales évolutions des Pixel 11.

Le constructeur évoque notamment jusqu’à 20 % d’efficacité énergétique supplémentaire. La navigation sur le Web serait parallèlement jusqu’à 25 % plus rapide, tandis que les applications pourraient se lancer 15 % plus rapidement.

Ces améliorations devraient contribuer à rendre l’expérience quotidienne plus réactive, tout en limitant davantage la consommation énergétique.

Le Tensor G6 joue également un rôle central dans la photographie computationnelle et les fonctions liées à Gemini. Google affirme notamment que certaines tâches d’intelligence artificielle exécutées localement sur le smartphone peuvent profiter de gains de performances encore plus importants.

Cette exécution directement sur l’appareil constitue un enjeu majeur pour Google, qui multiplie les fonctions génératives et les traitements IA au sein d’Android et de son écosystème Pixel.

Pixel 11 Pro Fold : le smartphone pliable devient plus fin et beaucoup plus léger

Le sommet de la gamme est occupé par le Google Pixel 11 Pro Fold, qui associe naturellement le Tensor G6 aux principales innovations photographiques des modèles Pro ainsi qu’au nouveau système lumineux HiLight.

Son écran pliable atteint désormais lui aussi une luminosité maximale de 3 600 nits, contre 3 000 nits sur le Pixel 10 Pro Fold.

Google a surtout travaillé sur l’encombrement de son appareil pliable. Le Pixel 11 Pro Fold mesure 10,1 mm d’épaisseur lorsqu’il est fermé et seulement 5 mm une fois déplié. Son poids tombe parallèlement à 239 grammes.

La comparaison avec son prédécesseur illustre les progrès accomplis : le Pixel 10 Pro Fold affichait 10,8 mm fermé, 5,2 mm ouvert et surtout 258 grammes sur la balance. Google parvient donc à économiser près de 20 grammes tout en améliorant plusieurs éléments de la fiche technique.

Cette cure d’amaigrissement devrait rendre le nouveau modèle sensiblement plus agréable à manipuler au quotidien, le poids restant l’une des contraintes historiques des smartphones pliables.

Google Pixel 11 : 256 Go de stockage dès la version de base

Le modèle standard profite lui aussi du Tensor G6 et des différentes évolutions photographiques introduites par Google. L’un des changements les plus visibles concerne cependant le stockage.

Alors que le Pixel 10 débutait à 128 Go, le Pixel 11 dispose désormais de 256 Go de stockage dès sa configuration d’entrée de gamme.

Cette évolution s’accompagne mécaniquement d’une hausse du ticket d’entrée. La comparaison mérite toutefois d’être nuancée puisque la version 128 Go disparaît : le nouveau prix correspond ainsi davantage à celui de l’ancienne déclinaison équipée de 256 Go.

Pour le reste, plusieurs caractéristiques demeurent relativement proches de celles de la génération précédente, en dehors du processeur et des changements concernant la photographie.

Le Pixel 11 doit également se passer de HiLight, Google réservant son nouveau dispositif lumineux aux Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold.

Le smartphone est lui aussi disponible en précommande avant sa commercialisation le 20 août.

Pixel Watch 5 : Google renforce encore le suivi de la santé

Les smartphones n’étaient pas seuls sous les projecteurs. Google renouvelle également sa montre connectée avec la Pixel Watch 5, dont plusieurs nouveautés concernent directement la santé, le sommeil et le suivi des activités physiques.

La montre peut notamment suivre dans le temps différentes tendances associées à la pression artérielle et à la résistance à l’insuline. Google précise toutefois que ces données sont proposées dans une optique de bien-être général et ne constituent pas des outils permettant de diagnostiquer une hypertension ou un diabète. Certaines fonctionnalités pourront par ailleurs varier en fonction des pays.

Les sportifs bénéficient pour leur part de ce que Google présente comme le système GPS le plus précis jamais intégré à une Pixel Watch. Une nouvelle vue baptisée Indicateurs clés permet d’obtenir une lecture synthétique des principales données de performance après une activité.

Le suivi nocturne évolue également avec Qualité de la respiration pendant le sommeil, une fonction analysant minute après minute les variations de la saturation en oxygène.

Les principales fonctionnalités de la Pixel Watch 4 sont conservées, tandis que Google enrichit l’expérience grâce aux progrès de Google Health et à une intégration toujours plus importante de Gemini.

Pixel Tag : Google lance enfin son concurrent de l’Apple AirTag

Dernière nouveauté, mais certainement pas la moins stratégique : Google entre directement sur le marché des traqueurs d’objets avec le Pixel Tag.

Le concept reprend une formule désormais bien connue grâce à l’Apple AirTag et aux Galaxy SmartTag de Samsung. Accroché à des clés, placé dans un sac ou glissé avec un objet précieux, le petit accessoire permet de retrouver plus facilement ce dernier depuis un smartphone.

Proposé dans une teinte baptisée Brume, le Pixel Tag embarque un haut-parleur ainsi que la technologie Ultra Wideband (UWB) pour permettre une localisation de proximité particulièrement précise.

Google lui attribue également une certification IP67, synonyme de résistance à la poussière et à l’eau dans les limites prévues par cette norme.

Son alimentation repose sur une pile bouton remplaçable, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre environ un an. Avec seulement 11,8 grammes, l’accessoire devrait par ailleurs se faire rapidement oublier une fois attaché à un objet.

Plus d’un milliard d’appareils Android pour retrouver un objet perdu

La véritable force du Pixel Tag ne réside cependant pas uniquement dans son matériel, mais dans l’immense écosystème auquel il peut accéder.

Le traqueur fonctionne avec le réseau Localiser de Google, qui peut s’appuyer sur plus d’un milliard d’appareils Android afin d’aider à retrouver un objet lorsqu’il n’est plus directement à portée Bluetooth de son propriétaire.

Cette gigantesque infrastructure constitue un élément essentiel pour permettre à Google de rivaliser avec l’écosystème Localiser d’Apple, dont l’efficacité repose elle aussi largement sur le nombre considérable d’appareils susceptibles de détecter anonymement un traqueur égaré.

Contrairement aux Pixel 11 et à la Pixel Watch 5, Google ne communique pas encore de date de commercialisation précise et se contente d’annoncer une disponibilité prochaine.

Google ne lance plus seulement des Pixel, mais construit un véritable écosystème

Cette nouvelle génération montre surtout que Google cherche désormais à dépasser largement le simple renouvellement annuel de ses smartphones. Les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold constituent toujours le cœur de son offensive matérielle, mais ils s’intègrent progressivement dans un ensemble beaucoup plus vaste associant intelligence artificielle, objets connectés, santé et localisation.

Le Tensor G6 et Gemini occupent naturellement une place centrale dans cette stratégie, tandis que HiLight apporte une touche d’originalité aux modèles Pro. La Pixel Watch 5 renforce parallèlement l’ambition de Google dans le suivi de la santé et des activités sportives, alors que le Pixel Tag vient combler l’un des principaux trous qui subsistaient encore dans son catalogue d’accessoires.