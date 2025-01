Partager Facebook

Twitter

Pinterest

A la fin des années 90, Nevenka Fernández est élue à vingt-quatre ans conseillère municipale auprès du maire de Ponferrada, le charismatique et populaire Ismael Alvarez. C’est le début d’une descente aux enfers pour Nevenka, manipulée et harcelée pendant des mois par le maire.

Icíar Bollaín nous livre un film sur le harcèlement sexuel, la manipulation, l’emprise et l’intimidation dans la sphère professionnelle. Elle montre les conséquences sur la santé physique et psychique des victimes et la force qu’il faut pour oser dénoncer. Film de procès, « L’affaire Nevenka » s’inspire de faits réels et est magnifiquement porté par Mireia Oriol et Urko Olazabal. Un film édifiant et glaçant !

L’affaire Nevenka

Un film de Icíar Bollaín

Avec : Mireia Oriol, Urko Olazabal, Ricardo Gómez, Lucía Veiga, Font García, Mabel del Pozo

Distributeur : Xenix Filmdistribution

Durée : 112 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 8 janvier 2025