L’aventure coopérative ultime vous attend dans STARSEEKER, en Accès Anticipé sur PC et consoles

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Rejoignez l’équipage de l’ESS Starseeker et collaborez avec vos amis (ou des inconnus !) pour explorer de nouveaux mondes étranges, remplir des objectifs grands comme des planètes, ramasser des technologies puissantes et affronter les nombreux périls de l’espace intersidéral. Oui, cela inclut des créatures extraterrestres féroces et autres surprises aliens guère réjouissantes.

STARSEEKER est une expérience pensée pour la coopération. Elle encourage la camaraderie, mais il est possible de partir à l’aventure en solo pour rencontrer de nouveaux amis en cours de route. Tout ce que vous faites contribue à un grand objectif commun : plus vous jouez, plus loin vous serez en capacité d’explorer.

L’ESS Starseeker est une grande station spatiale au cœur de l’expérience de jeu. Dans cette base persistante en constante évolution, on se rassemble pour planifier ses futures expéditions, on améliore son équipement et ses pouvoirs et on traîne avec ses semblables.

Lancez-vous dans la grande aventure STARSEEKER lors de sa sortie en Accès Anticipé le 11 juin prochain sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 au prix de 29,99€.

Le prochain playtest public de STARSEEKER débutera le 4 juin.