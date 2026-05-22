Rendez-vous le 17 septembre pour le prochain chapitre de Dawn of War

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Dans l’obscurité d’un futur lointain, la guerre règne en maître et sa prochaine étape a désormais une date. Lors du Warhammer Skulls Showcase, Deep Silver et KING Art Games ont annoncé que Warhammer 40,000: Dawn of War IV sortira le 17 septembre, avec une sortie anticipée prévue le 14 septembre avec l’édition Commander.

Éditions Standard et Commander

Deux packs de guerre sont autorisés à être déployés : ils sont déjà disponibles en précommande.

L’édition Standard inclut le jeu de base et sortira le 17 septembre. Elle est disponible en précommande avec une réduction de 10%.

L’édition Commander est également disponible en précommande avec une remise de 10% et inclut accès anticipé de 3 jours, permettant aux joueurs de se lancer dès le 14 septembre.

L’édition Commander inclut également l’ensemble du contenu prévu pour la première année, ainsi que la bande originale officielle : un arsenal complet destiné à celles et ceux prêts à mener la guerre pour Kronus.

Première année de contenu

Kronus, une guerre sans fin. Sur cette planète, un conflit ne se résume pas à une seule bataille. Au contraire, il s’intensifie. Après le lancement, une année de mises à jour gratuites et de DLC payants viendra enrichir l’univers du titre.

Mises à jour gratuites

Le mode Croisade, très apprécié des fans, fait son grand retour à l’automne 2026. Chaque décision et chaque victoire influenceront l’issue du combat, apportant davantage de profondeur stratégique et de rejouabilité. Les joueurs devront bâtir leur armée, commander avec des généraux légendaires et tenter de dominer la carte !

Une série de mises à jour gratuites introduira de nouveaux modes, des packs de cartes, ainsi que l’éditeur de missions, permettant aux fans de créer, de jouer et de partager leurs propres batailles. De nouveaux commandants rejoindront également le mode Last Stand, chacun doté de capacités inédites, de nouveaux équipements et styles de jeu. Ces commandants mèneront leurs propres croisades, avec des objectifs uniques et de nombreux rebondissements.

Contenu payant

Deux extensions majeures viendront compléter le conflit sur Kronus au cours de la première année !

Le prologue de l’histoire des Blood Ravens : avant que la guerre n’éclate sur Kronus, une force d’intervention des Blood Ravens retourne sur Aurelia, leur planète d’origine. Guidés par un commandant légendaire, le groupe déclenche une série d’événements qui scelleront le destin du Chapitre. De nombreuses batailles décisives attendent les joueurs.

L’extension de campagne « Aftermath » : les joueurs prennent le commandement d’une nouvelle faction, alors que la guerre entre dans une nouvelle phase. « Aftermath » prolonge l’histoire de la campagne principale dans une extension narrative explorant les conséquences des différentes victoires, et redessine le champs de bataille avec de nouvelles menaces. Elle ajoute :

Une cinquième faction dans tous les modes de jeu

De nouveaux commandants jouables

Un mode croisade élargi

La guerre n’est pas finie, elle ne fait que commencer.

Les deux extensions seront disponibles séparément et seront également incluses dans l’édition Commander.

La guerre pour Kronus débute le 17 septembre.