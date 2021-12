Le manga en tête des meilleures ventes en numérique

Partager Facebook

Le top des meilleures ventes en volume d’izneo donne un aperçu intéressant de la lecture de BD, mangas et webtoons en numérique. Au-delà du succès des titres, cela révèle aussi les habitudes de lecture digitale. Les lectures en numérique sont aussi hétéroclites que sur le marché du papier. On retrouve, en effet, aussi bien des mangas shonen et shojo, que des classiques de la BD franco-belge, des webtoons et des BD de science-fiction.

N°10 RADIANT T.15

Premier manga français à avoir été traduit en japonais ! Huit ans après la sortie du premier tome, le manga de Tony Valente connaît toujours un succès mondial. La série suit le jeune Seth dans un monde où la menace d’être attaqué par des monstres, les Némésis, est omniprésente. Un shonen qui plaît pour son graphisme et son scénario bien construit.

N°9 EUROPA T.1 – La Lune de glace

La nouvelle saga de science-fiction de Leo, Rodolphe et Janjetov se fait une place dans le top. C’est le trio d’auteurs de « Centaurus » qui signe ce premier tome sur la quatrième lune de Jupiter, un astre étrange, entièrement recouvert d’une croûte de glace sous laquelle se trouve un océan liquide. Une nouvelle série qui a donc su séduire les amateurs de science-fiction.

N°8 LARGO WINCH T.23 – La Frontière de la Nuit

Comme à son habitude le milliardaire se fait une place parmi les meilleures ventes BD. En visite incognito dans une mine d’étain en Indonésie, Largo Winch découvre avec stupeur que l’une de ses propres filiales emploie des enfants. Une BD qui reste toujours dans l’air du temps en abordant, cette fois, des enjeux technologiques et de RSE.

N°7 BORUTO C.55

Après le succès phénoménal de Naruto, ce sont les aventures de son fils qui séduisent les lecteurs de shonen. Il est intéressant de noter qu’un chapitre de manga parvient à se faire une place parmi les meilleures ventes en numérique. Si les amateurs de mangas ne sont pas réticents à lire en numérique, la rémunération des auteurs et la légalité ne sont pas toujours la priorité, c’est visiblement en train de changer.

N°6 SISCO T.12 – Roulette russe

La conclusion du thriller politique de Benec et Thomas Legrain est à nouveau un succès. La BD convainc en s’inspirant de thèmes dans l’air du temps, comme les relations entre vie publique et vie privée ou entre politique et médias, mais aussi de scandales qui ont défrayé la chronique. Sisco reste une série singulière dans le paysage contemporain de la bande dessinée.

N°5 BLAKE & MORTIMER T.28 – Le Dernier Espadon

C’était une des BD les plus attendues de cette fin d’année. Jean Van Hamme signe un vibrant hommage à Edgard P. Jacobs avec la suite du Secret de l’Espadon. 75 ans après, la BD qui mêle thriller et science-fiction continue de séduire y compris en numérique.

N°4 TEACH ME MORE T.2

Le tome 2 de Teach Me More, paru en début d’année, enregistre un nombre de ventes important en digital. Un succès aussi lié à un avantage du numérique : izneo propose une édition spéciale intégrant les illustrations en couleur parues exclusivement en magazine au Japon. C’est donc un shojo sensuel qui s’inscrit parmi les meilleures ventes de mangas.

N°3 DORAHEE

Le webtoon Dorahee, exclusivité d’izneo, se place en troisième position du classement des lectures numériques. Une position qui reflète bien la montée du webtoon sur le marché. Destiné à être lu sur smartphone, le webtoon s’impose de plus en plus. C’est probablement l’association de la romance et du fantastique qui vaut à Dorahee un tel succès.

N°2 ASTERIX ET LE GRIFFON

Sans surprise, la 39ème aventure d’Astérix et Obélix se place parmi les trois meilleures ventes de l’année. Jean-Yves Ferri et Didier Conrad reprennent le message universel et humoristique hérité de René Goscinny et Albert Uderzo, pour le plaisir des lecteurs, toute génération confondue.

N°1 L’ATTAQUE DES TITANS C.139

C’est un simultrad qui se fait une place au sommet du top numérique. Le très attendu dernier chapitre de la série incontournable L’Attaque des Titans, a été massivement acheté le jour même de la sortie. Le succès des chapitres de mangas témoigne de l’engouement des lecteurs pour une série, mais est aussi la preuve que la lecture légale vient convaincre un public de plus en plus large.