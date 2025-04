Le meilleur du jeu vidéo PC, partout et tout le temps avec le Razer PC Remote Play

Partager Facebook

Présentée pour la première fois lors du CES 2025, la version bêta de Razer PC Remote Play a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part de la communauté. Pour son lancement officiel, la plateforme profite d’une interface repensée sur l’application Razer Cortex, en plus d’une gestion étendue de tous les contrôleurs compatibles avec les systèmes d’exploitation iOS et Android. La compatibilité avec le codec vidéo AV1, pour une qualité améliorée et une latence réduite, ainsi que diverses mises à jour logicielles accompagnent ce lancement afin d’améliorer l’expérience générale de jeu, toujours plus fluide même en déplacement. Il est désormais possible de profiter d’une jouabilité parfaitement fidèle sur smartphone et tablette. Partout, tout le temps.

Les points forts de Razer PC Remote Play

Une large compatibilité manettes grâce à un soutien total de la Razer Kishi et de tous les contrôleurs compatibles iOS et Android. L’expérience mobile n’a absolument rien à envier au jeu sur console tout en profitant de la puissance du gaming PC. Encore plus de possibilités de jeu sur iPad grâce à la compatibilité clavier, souris et trackpad.

explorez votre catalogue, configurez et lancez vos jeux PC directement depuis un mobile ou une tablette, personnalisez les commandes, enregistrez ou partagez vos meilleures actions et gardez votre contrôleur à jour grâce à une seule et même application. Optimisation automatique qui tire pleinement avantage de votre support de jeu : profitez de graphismes incroyablement nets et fluides. Razer PC Remote Play s’occupe d’optimiser automatiquement le rendu du jeu en fonction de la résolution et du taux de rafraîchissement maximum de votre appareil, sans le condamner à des ratios d’images ingrats ou inadaptés.

L’installation sur mobile est rapide et facile, avec quelques étapes simples à suivre :

Installer Razer Nexus et Razer PC Remote Play sur l’appareil mobile

Activer le Remote Play dans l’application Razer Cortex sur PC

S’identifier avec son Razer ID. Le PC et l’appareil mobile s’appairent automatiquement

Connecter sa Razer Kishi ou n’importe quel autre contrôleur compatible iOS ou Android, pour jouer aux jeux compatibles manette

Streamer l’ensemble de son catalogue de jeux PC directement sur son appareil mobile

Actuellement, Razer PC Remote Play est compatible avec :

Steam, Epic Games, PC Game Pass et plus

iOS 18 et Android 14+

Windows 11

DISPONIBILITÉ

Razer PC Remote Play est disponible en téléchargement sur l’App Store et Google Play.