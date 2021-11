le MMORPG Summoners War: Chronicles se dévoile dans une nouvelle bande annonce

Partager Facebook

Com2uS a profité de la Finale Mondiale des SWC2021 pour présenter une nouvelle bande-annonce de Summoners War: Chronicles, qui se rapproche plus que jamais de sa sortie dans le monde entier sur iOS, Android et PC.

Chronicles est un MMORPG sur la licence Summoners War. La fonctionnalité clé de Summoners War – le système de monstres – a été repensée pour s’adapter au jeu de rôle massivement multijoueur : attendu dans le monde entier, le jeu offrira une expérience unique qui mélange parfaitement aventure et combats.

Com2uS a notamment attiré l’attention de l’industrie du jeu vidéo avec sa récente annonce : Chronicles est un jeu P2E (Play To Earn) utilisant la technologie blockchain. L’objectif est de faire cohabiter la licence Summoners War avec un protocole économique permettant aux utilisateurs de partager leur expérience de jeu, par le biais d’objets et de devises utilisant la blockchain.

Com2uS a pris les joueurs par surprise en dévoilant sa nouvelle bande-annonce lors du tournoi esport d’envergure mondiale, les Summoners War World Arena Championship 2021 (SWC2021), qui s’est déroulé le 13 novembre dernier.

La vidéo dévoile 3 invocateurs, Orbia, Kina et Cleaf, ainsi que différents monstres tirés de l’univers de Summoners War. On y découvre les prémisses d’un scénario passionnant, mais également des graphismes sublimes et des combats acharnés : Chronicles, c’est avant tout une histoire d’amitié et de partage, entre les Monstres et leurs Invocateurs mais également entre les joueurs eux-mêmes, invités à collaborer pour affronter ensemble les nombreux pièges et puzzles des différents donjons. Chaque biome (désert, glace etc.) réserve son lot de surprises et de spécificités, tout en exigeant un nouveau regard stratégique au niveau des combats.

Summoners War: Chronicles est prévu pour le 1er trimestre 2022, sur PC et mobile.