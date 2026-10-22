Razer dévoile le Kraken Kitty V3 : le casque félin conçu pour le streaming, le cosplay et l’expression de soi

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Fidèle à l’héritage de la gamme Kraken Kitty , ce modèle arbore les emblématiques oreilles de chat et des oreillettes dont les effets Razer Chroma™ RGB réagissent de manière dynamique aux événements du stream. Il embarque également un microphone cardioïde Razer HyperClear .

Plug-and-play, le Kraken Kitty V3 permet aux créateurs de se connecter et de lancer leur stream en quelques secondes grâce à son port USB-C. Les coussinets hybrides en tissu et similicuir offrent un confort durable et une isolation passive du bruit afin que les streamers puissent rester concentrés tout au long de leur diffusion en direct.

Un style unique, en stream comme au quotidien, grâce à un éclairage dynamique

Le Kraken Kitty V3 a été conçu comme un véritable moyen d’expression. Grâce aux 16,8 millions de couleurs proposées par Razer Chroma™ RGB, les oreilles de chat et les oreillettes du Kraken Kitty V3 peuvent être personnalisées pour s’accorder à chaque style, chaque setup ou chaque ambiance. Grâce à l’application Razer Streamer Companion, les effets lumineux réagissent aux alertes, aux émoticônes et à l’activité du chat afin de transformer les interactions avec la communauté en expériences visuelles dynamiques et immersives.

Le Kraken Kitty V3 permet également d’affirmer sa personnalité dans le monde réel. Une fois branché à une batterie externe via son câble USB Type-C intégré, le Kraken Kitty V3 peut continuer de diffuser ses effets RGB lors de salons, de rassemblements cosplay ou d’événements communautaires. Trois préréglages d’éclairage intégrés permettent de passer facilement d’une couleur ou d’un effet à l’autre à tout moment, afin d’adapter son style à un personnage, une tenue, une humeur ou une occasion particulière.

Une capture vocale claire et un son immersif pour chaque session de streaming

Pensé pour le streaming, le microphone cardioïde Razer HyperClear capture la voix avec clarté tout en limitant efficacement les bruits ambiants. Les créateurs se font ainsi entendre avec précision pendant leurs streams ou lorsqu’ils interagissent avec leur communauté.

Équipé de haut-parleurs Razer TriForce de 40 mm , qui profitent d’une conception brevetée en trois parties, ce casque assure une meilleure séparation audio afin de distinguer plus facilement les alertes du jeu, les communications vocales et les sons d’ambiance. Associés au son surround 7.1, ils offrent une perception spatiale immersive pour une expérience de jeu plus précise.

Razer Kraken Kitty V3

$99.99 USD / 109,99 € MSRP

Disponible dès maintenant sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez certains revendeurs agréés.