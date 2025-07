Level Infinite dévoile son line-up pour la gamescom

Partager Facebook

Cette année marque le retour de l’Into the Infinite Showcase, avec une série de contenus exclusifs et de mises à jour de Level Infinite et des studios partenaires mondiaux de Tencent:

Ulf Andersson, PDG et directeur créatif de 10 Chambers, sera accompagné de son collègue Simon Viklund, directeur audio et musique du studio, pour dévoiler de nouvelles séquences de jeu et des informations inédites sur Den of Wolves, un FPS coopératif de braquage pensé comme un techno-thriller. ​

Préparez-vous : un nouvel aperçu d’Exoborne sera présenté durant le showcase, mettant en avant son mélange unique de chaos systémique, de déplacements dynamiques, de verticalité saisissante et de combats d’extraction intenses. ​

Une excursion terrifiante à Castor Woods, guidée par Tymon Smektała, le directeur de la franchise Dying Light. ​

Joel Bylos, directeur créatif de Dune: Awakening, partagera les dernières nouvelles en provenance d’Arrakis. ​

D’autres exclusivités seront révélées pendant la soirée. ​

Into the Infinite sera diffusé sur les chaînes Twitch et YouTube de Level Infinite à 19h00, le mercredi 20 août 2025. ​

Rendez-vous sur le stand Level Infinite dans le Hall 6 pour découvrir les titres suivants :

Dune: Awakening

Les visiteurs de la gamescom auront l’occasion d’explorer différents scénarios et éléments de gameplay qui ont fait de Dune: Awakening un véritable succès auprès des joueurs du monde entier. Ils pourront également s’immerger davantage dans l’univers de Dune en s’approchant d’un gigantesque Ver des Sables surgissant du sol sous le stand, ainsi qu’à travers d’autres animations sur place. ​

Dying Light: The Beast

Disponible sur PlayStation 5, Playstation 5 Pro, Xbox Series S | X, et PC à partir du 19 septembre, Dying Light: The Beast est le nouvel opus de la franchise Dying Light et marque le retour de Kyle Crane en tant que protagoniste principal. Après des années d’expérimentations menées par le Baron, Kyle est devenu un héros unique, incarnant à la fois un survivant et une bête féroce ! Alternez entre ces deux styles de jeu dans un mélange palpitant de monde ouvert et de survival horror d’action, où il faudra choisir entre fuir, se cacher ou se battre pour survivre. ​

En plus d’essayer le jeu, les visiteurs assez courageux pour entrer dans le centre touristique de Castor Woods pourront obtenir plus d’informations et de produits dérivés, prendre une photo souvenir unique et peut-être recevoir un bon spécial. ​

Exoborne

Actuellement en développement pour PC et consoles, l’extraction shooter tactique en monde ouvert Exoborne de Sharkmob envoie des escouades de trois joueurs dans des combats à haut risque. Ils affrontent non seulement d’autres joueurs, mais aussi, particularité du jeu, des forces naturelles mortelles. Tornades, orages, pluies torrentielles et courants ascendants violents ne sont pas que des effets visuels : ce sont des menaces imprévisibles qui modifient le combat, les déplacements et la survie. ​

Les Exo-Rigs personnalisables permettent des déplacements dynamiques et renforcent la verticalité. De puissantes capacités transforment les combats et permettent aux joueurs de s’adapter au chaos ambiant. À la gamescom, les plus téméraires pourront tester Exoborne en avant-première, avec des sessions de jeu et d’autres activités immersives tout au long du salon. ​

Suivez le studio sur les réseaux sociaux pour plus d’annonces et d’infos sur la gamescom, et inscrivez-vous aux prochaines phases de test. De plus amples informations sur Exoborne seront dévoilées à la gamescom 2025.

PUBG MOBILE

L’un des jeux mobiles les plus populaires au monde, permet à 100 joueurs sauter en parachute sur une île déserte pour un affrontement sans merci où seul le dernier survivant l’emportera. Les visiteurs de la gamescom pourront prendre en main la très attendue version 4.0 de PUBG MOBILE, qui propose un nouveau gameplay thématique ainsi qu’un nouveau mode de jeu, offrant des façons totalement inédites d’explorer les champs de bataille. ​