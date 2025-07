Avis – Audi Q6 e-tron Quattro, l’électrification selon Ingolstadt, entre élégance feutrée et ambition technologique

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Discret mais sophistiqué, spacieux sans extravagance, le Q6 e-tron incarne la nouvelle approche du luxe selon Audi : électrifié, connecté et calibré pour les familles aisées. Ce SUV veut séduire sans crier, tout en promettant une expérience de conduite fluide, silencieuse et ultra-tech.

Dans un contexte de mutation profonde de l’industrie automobile, Audi entend bien ne pas rester en marge de la révolution électrique. Résolument tourné vers l’avenir, le constructeur allemand ambitionne de proposer une gamme entièrement électrifiée d’ici 2033. Une stratégie ambitieuse qui commence à prendre forme avec l’introduction d’un troisième SUV 100 % électrique : le Q6 e-tron, un modèle intermédiaire positionné entre les Q4 et Q8 e-tron, que nous avons pu découvrir dans sa déclinaison quattro forte de 387 chevaux.

Un design tout en retenue pour une clientèle exigeante

Malgré ses dimensions généreuses (4,77 m de long), l’Audi Q6 e-tron mise sur une élégance discrète plutôt que sur l’ostentation. Loin des lignes exubérantes adoptées par certains concurrents plus généralistes, ce SUV familial vise une clientèle haut de gamme en quête de distinction subtile. Sa calandre Singleframe, désormais pleine et peinte ton carrosserie, se fond davantage dans l’ensemble, tandis qu’un insert noir laqué souligne avec sobriété la partie inférieure du bouclier avant.

C’est toutefois dans le traitement lumineux que le Q6 e-tron marque un tournant. Fidèle à sa tradition d’innovation dans le domaine de l’éclairage, Audi propose des projecteurs LED personnalisables, offrant jusqu’à huit signatures différentes — une touche de sophistication, même si les nuances restent subtiles à l’œil non averti. À l’arrière, un bandeau lumineux à LED renforce cette identité visuelle évolutive, également modulable selon huit configurations.

À bord : le confort premium selon Audi

L’habitacle ne déroge pas aux standards élevés du constructeur d’Ingolstadt. Sellerie de belle facture, plastiques moussés, inserts en aluminium, carbone ou piano black selon les finitions : l’atmosphère intérieure respire le luxe maîtrisé. Le Q6 e-tron s’adresse à ceux qui n’ont pas besoin d’être convaincus par des artifices ; ici, la qualité perçue est une évidence.

Côté espace, le SUV profite d’un empattement de 2,90 m, garantissant une excellente habitabilité aux places arrière, à l’exception notable de la place centrale, plus exiguë. Le coffre offre 526 litres de volume, auxquels s’ajoute un compartiment avant (frunk) de 64 litres.

Technologie embarquée : riche, mais parfois frustrante

La planche de bord s’organise autour d’un système à trois écrans : une dalle incurvée regroupe l’instrumentation numérique de 11,9 pouces et un écran central de 14,5 pouces, animé par Android Automotive. La réactivité est excellente, la définition soignée, et l’offre d’applications — incluant Deezer, YouTube, Tidal ou Spotify — répond aux attentes d’un public connecté. Apple CarPlay et Android Auto restent bien entendu disponibles.

Le passager avant bénéficie également d’un écran tactile de 10,9 pouces, visible de lui seul en conduite grâce à un traitement antireflet directionnel, lui permettant de gérer le GPS ou de se divertir sans distraire le conducteur. On regrettera néanmoins que certaines fonctions, comme le réglage de la climatisation, ne lui soient pas accessibles.

Audi fait le pari du tout tactile, même sur les commandes intégrées au volant ou sur les panneaux latéraux. Une démarche qui divise : les amateurs de commandes physiques risquent d’être déroutés, d’autant que la surface brillante du piano black révèle vite les traces de doigts. Heureusement, la commande vocale progresse nettement, capable d’identifier l’interlocuteur dans l’habitacle et d’exécuter des ordres contextuels (comme activer le siège chauffant du passager).

Aides à la conduite : une vision augmentée de la sécurité

Sur le front de la sécurité active, le Q6 e-tron déploie un arsenal complet, en ligne avec la réglementation GSR2. Freinage d’urgence autonome, surveillance des angles morts, régulateur adaptatif, maintien actif dans la voie, caméra 360° : tous les standards sont réunis.

L’approche d’Audi se distingue toutefois par l’usage novateur des phares LED comme vecteurs de communication. En cas d’arrêt d’urgence ou d’ouverture de portière, des signaux lumineux sont projetés pour avertir les autres usagers — une première dans le secteur, bien qu’il faille du temps pour que ce langage visuel soit universellement compris.

Sur la route : confort, précision et discrétion

Avec ses 2,4 tonnes sur la balance, le Q6 e-tron quattro privilégie clairement le confort à la sportivité. Certes, les 387 chevaux offrent des performances honnêtes (0 à 100 km/h en 5,9 s), mais ce SUV se conçoit davantage comme un compagnon de voyage serein qu’un bolide nerveux. La direction douce, l’amortissement souple (accentué par la suspension pneumatique en option) et l’excellente insonorisation confèrent une sensation de cocon, particulièrement appréciable sur autoroute.

Les palettes au volant permettent d’ajuster le freinage régénératif, et un mode « B » favorise une conduite à une pédale. Seul bémol : le gabarit imposant (1,94 m de large, 12,1 m de rayon de braquage) complique les manœuvres dans les rues étroites ou les petits villages , où l’on redoute les contacts avec les murs ou les trottoirs.

Autonomie et recharge : à la hauteur des attentes

Équipé d’une batterie de 100 kWh et basé sur une architecture 800 volts, le Q6 e-tron quattro revendique jusqu’à 623 km d’autonomie en cycle WLTP. Lors de notre essai, nous avons relevé une consommation mixte d’environ 19,5 kWh/100 km, permettant d’envisager un peu moins 500 km réels sur une seule charge.

En matière de recharge, Audi frappe fort : jusqu’à 270 kW de puissance en courant continu, permettant de passer de 10 à 80 % en 21 minutes. Le constructeur annonce une courbe de charge optimisée, avec une puissance dégressive bien gérée au-delà de 40 %.

Tarifs et concurrence : le vrai défi d’Audi

Proposé à partir de CHF 85900.- en finition Design, et jusqu’à CHf 120525.- pour notre version S Line bien dotée, le Q6 e-tron se place en haut du segment. Un positionnement tarifaire qui le confronte directement à des rivaux plus agressifs, au premier rang desquels le Tesla Model Y Grande Autonomie (565 km WLTP, quatre roues motrices) avec un écart de plus d’environ de CHF 30 000.-, difficile à justifier malgré le raffinement indéniable de l’Allemand.

Conclusion : un jalon stratégique, mais pas sans compromis

Le Q6 e-tron incarne une étape majeure dans la stratégie d’électrification d’Audi. Luxueux, technologique, confortable et sérieux sur le plan de l’autonomie, il vise clairement une clientèle premium en quête d’exclusivité. Pourtant, face à une concurrence dynamique et des prix toujours plus affûtés, il devra convaincre au-delà de ses seules qualités intrinsèques. L’innovation, aussi brillante soit-elle, ne fait pas tout : dans la guerre des SUV électriques, le rapport qualité/prix demeure roi.

Plus d’informations sur le site d’Audi