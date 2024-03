L’extension Forces Temporelles du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon est disponible

Partager Facebook

The Pokémon Company International vient de publier la nouvelle extension Écarlate et Violet – Forces Temporelles du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Celle-ci est disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Les cartes HIGH-TECH ont fait leur première apparition dans la série Noir & Blanc et elles sont de retour dans l’extension Écarlate et Violet – Forces Temporelles du JCC Pokémon. Les cartes HIGH-TECH ont des effets puissants, mais chaque deck ne peut contenir qu’une seule carte HIGH-TECH. De plus, les cartes HIGH-TECH de l’extension Écarlate et Violet – Forces Temporelles ont une nouvelle apparence magnifique aux couleurs magenta, et apparaissent en tant que cartes Dresseur ou Énergie spéciale.

La nouvelle extension met également en vedette de nouveaux Pokémon, notamment Serpente-Eau et Vert-de-Fer ; deux Pokémon qui ont fait leur première apparition dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Les Dresseurs et Dresseuses pourront également obtenir de nouveaux Pokémon et cartes Dresseur Temps passé et Temps futur, ainsi que d’autres Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé.

​​

​Les cartes de l’extension Écarlate et Violet – Forces Temporelles sont maintenant disponibles dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier. Retrouvez également les lots de boosters Écarlate et Violet – Forces Temporelles contenant six boosters Écarlate et Violet – Forces Temporelles exclusivement sur Amazon.fr.

De plus, l’extension Écarlate et Violet – Forces Temporelles est maintenant disponible en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent combattre avec les nouvelles cartes HIGH-TECH, et lors de la connexion, le Passe de combat Écarlate et Violet – Forces Temporelles récompensera les joueurs et joueuses avec un nouveau deck mettant en vedette Ire-Foudre-ex. Un deck premium supplémentaire avec Chef-de-Fer-ex pourra également être déverrouillé en échangeant des Cristaux, gagnés en accomplissant des quêtes quotidiennes.