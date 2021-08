Little Nightmares II Enhanced Edition disponible maintenant

BANDAI NAMCO Entertainment Europe vient de lancer sa gamescom 2021 en annonçant la sortie de Little Nightmares II Enhanced Edition, la version nouvelle génération du titre aux deux millions de joueurs, désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Little Nightmares II Enhanced Edition est disponible gratuitement sur console pour les utilisateurs possédant la version PlayStation 4 ou Xbox One du jeu, et sur PC par le biais d’un correctif.

Développée par Supermassive Games, cette version nouvelle génération proposera de nombreuses améliorations par rapport au titre original et deux nouveaux modes : le mode Performance (2160p et 60 images/seconde) et le mode Beauté (résolution dynamique jusqu’à 4K et 30 images/secondes). Retrouvez ci-dessous le contenu détaillé de l’Enhanced Edition.

Mode Beauté* : Little Nightmares II s’exécute à 30 images/seconde en résolution 4K avec Ray Tracing optimisé.

Mode Performance* : résolution dynamique jusqu’à 4K pour garantir 60 images/seconde avec Ray Tracing.

Reflets en Ray Tracing : le jeu affiche sur toutes les surfaces brillantes un reflet dont la clarté et la définition dépendent de la surface concernée.

Ombres volumétriques : résolution améliorée des ombres volumétriques. Les rayons lumineux sont perturbés par les objets et les personnages qui se déplacent devant une source lumineuse.

Particules interactives : les particules sont plus nombreuses et sont affectées de manière dynamique par Mono, Six et les principaux antagonistes. Les particules s’agitent dans leur sillage pour créer un environnement plus réaliste et plus immersif.

Bande-son captivante : un nouveau paysage sonore en 3D pour une expérience encore plus immersive avec un casque ou un système audio 5.1 /7.1.

La version PC bénéficiera également de toutes ces améliorations et sera personnalisable par les utilisateurs.

Little Nightmares II, développé par Tarsier Studios, est également disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.