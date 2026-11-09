« Low Expectations » au cinéma !

Alexia Cerutti 9 novembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Alors qu’elle est au sommet de sa carrière musicale, Maja vacille et voit ses ambitions s’interrompre brutalement. Elle se réfugie chez sa mère, enseignante à Oslo, qui lui décroche un poste de surveillante dans son lycée. Loin de la scène, Maja commence lentement à retrouver goût à la vie.

Pour son premier long-métrage présenté à la Quinzaine des cinéastes à Cannes en mai dernier, le Norvégien Eivind Landsvik s’attache à suivre les pas d’une jeune chanteuse de la scène indé qui, suite à une dépression, retourne au bercail. Entre souvenirs du passé, retrouvailles et nouvelles rencontres, Maja fait face aux doutes tout en tentant de reprendre sa vie en mains. Le film offre une réflexion sur le surmenage, le mal-être, l’identité et la perte de sens. Une œuvre sensible et pudique.

Low Expectations

De : Eivind Landsvik

Avec Marie Ulven, Anders Danielsen Lie, Tone Beate Mostraum

Distributeur : Anderdog

Durée : 105 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 11 novembre 2026

A propos Alexia Cerutti

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