« Ramayana : l’avènement d’une légende » : un festin visuel

Alexia Cerutti 9 novembre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Dans l’Inde antique, le destin du jeune prince Rama bascule lorsqu’il est contraint à l’exil, peu après son mariage avec la princesse Sita. Arrachés à leur royaume, les deux époux entament un périple légendaire qui les conduira à affronter les épreuves du destin et la menace du redoutable Ravana, puissant roi des démons. Marquée par l’amour, le devoir, la trahison et les rivalités divines, leur histoire donnera naissance à l’une des plus grandes épopées de tous les temps.

Avec « Ramayana » film le plus cher de toute l’histoire du cinéma indien, Bollywood sort un blockbuster épique et fantastique aux mille effets spéciaux. Si les séquences de chants et de danse ne sont pas oubliées, le film fait la part belle aux scènes d’action. Au cœur du récit figure une histoire d’amour mais aussi de devoir, d’exil et de guerre dans un univers peuplé de puissants royaumes. Cette superproduction bénéficie d’un casting composé d’acteurs stars en Inde, de l’expertise hollywoodienne en matière d’effets visuels ainsi que de deux compositeurs oscarisés. Le film dure près de 3 heures mais on ne voit pas le temps passer.

Ramayana : l’avènement d’une légende

Un film de Nitesh Tiwari

Avec Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Ravi Dubey

Distributeur : Sony Pictures

Durée : 160 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : jeudi 5 novembre 2026

A propos Alexia Cerutti

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