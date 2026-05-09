iPhone Fold : Apple préparerait le smartphone pliable le plus facile à réparer

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Une conception inédite pourrait révolutionner le marché des téléphones pliants.

Le futur iPhone Fold continue d’alimenter les spéculations et pourrait bien marquer un tournant majeur dans l’univers des smartphones pliables. Selon plusieurs indiscrétions relayées par le leaker Instant Digital, Apple préparerait un appareil capable de se démarquer non seulement par son design, mais surtout par une réparabilité inédite sur ce segment encore réputé complexe à entretenir.

iPhone Fold : Apple préparerait une révolution dans les smartphones pliables

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour du premier iPhone pliable se multiplient. À l’approche d’un lancement potentiellement prévu aux côtés des futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, les fuites venues de Chine dessinent progressivement les contours d’un appareil particulièrement ambitieux.

D’après les informations partagées sur Weibo par Instant Digital, Apple miserait sur une conception interne totalement repensée afin de simplifier le démontage et la réparation de son smartphone pliant.

Une réparabilité qui pourrait changer la réputation d’Apple

Historiquement critiquée pour la complexité de réparation de ses appareils, la firme de Cupertino semble vouloir changer d’approche avec l’iPhone Fold. Le leaker évoque même « le smartphone pliable le plus facile à démonter et réparer du marché ».

Cette promesse reposerait sur une architecture interne plus rationnelle et mieux organisée, conçue pour réduire considérablement la complexité habituelle des écrans pliables. Apple chercherait notamment à limiter les passages de câbles complexes qui caractérisent souvent ce type d’appareils.

Si ces informations se confirment, l’iPhone Fold pourrait devenir une référence en matière de réparabilité dans un secteur où les coûts et difficultés de maintenance restent particulièrement élevés.

Un design interne entièrement repensé

Les premières fuites évoquent également plusieurs choix techniques originaux :

repositionnement des boutons de volume vers la partie supérieure

intégration d’un bouton Touch ID dédié

nouvelle commande photo latérale

batterie de grande capacité

carte mère déplacée sur le flanc droit

espace interne optimisé pour l’écran pliable

Apple aurait ainsi conçu une structure plus modulaire afin de faciliter l’accès aux composants essentiels et simplifier les interventions techniques.

Écran pliable, puce A20 et ambitions premium

Sur le plan technique, l’iPhone Fold devrait embarquer un écran intérieur d’environ 7,8 pouces ainsi qu’un nouveau coprocesseur A20, pensé pour optimiser les performances et les usages liés à l’intelligence artificielle.

Les rumeurs mentionnent également :

deux coloris au lancement

caméra frontale intégrée discrètement via un poinçon

autonomie renforcée grâce à une batterie plus imposante

L’objectif semble clair : proposer un appareil premium capable de rivaliser avec les modèles pliables déjà présents chez Samsung, Huawei ou encore Google.

Apple pourrait rebattre les cartes du marché pliable

Le segment des smartphones pliants reste encore confronté à plusieurs critiques récurrentes : fragilité, réparations coûteuses et complexité technique. En misant sur une meilleure accessibilité interne, Apple pourrait tenter de transformer durablement l’image de cette catégorie de produits.

Si ces fuites se confirment lors de l’annonce officielle attendue dans les prochains mois, l’iPhone Fold pourrait non seulement représenter une avancée majeure pour Apple, mais également imposer de nouveaux standards à l’ensemble de l’industrie mobile.