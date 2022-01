Matchpoint – Tennis Championships annoncé

Partager Facebook

Matchpoint – Tennis Championships, un tout nouveau jeu qui offre un gameplay authentique et une expérience immersive dans l’univers du tennis. Le jeu sortira au printemps 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch™.

En utilisant les bonnes tactiques, en réfléchissant au positionnement idéal du joueur et en étudiant la physique de la balle qui est un élément clé dans le gameplay du jeu, les joueurs auront la possibilité de surpasser les meilleurs lors de compétitions et tournois à travers le monde. Matchpoint – Tennis Championships mélange des animations de personnages sophistiquées avec un contrôle sans précédent du joueur, le tout pour proposer une expérience dynamique et immersive.

Le jeu proposera un mode carrière et un système de rivalité unique. A sa sortie, 16 stars du tennis mondialement connues seront disponibles. Du numéro deux mondial Daniil Medvedev, en passant par d’autres joueurs tels que Garbine Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkaczs, Nick Kyrgios, Benoit Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Carlos Alcaraz et Pablo Carreno Busta.

Ils seront également accompagnés de Taylor Fritz, Amanda Anisimova et Kei Nishikori, qui avec

Garbine Muguruza et Daniil Medvedev, ont exprimé en vidéo leur enthousiasme et leur excitation pour Matchpoint – Tennis Championships.

Des marques de sport et de mode telles que Uniqlo, Nike et Head, seront également intégrées dans le jeu, ce qui permettra de rendre Matchpoint – Tennis Championships le plus authentique possible.

Caractéristiques principales :

• Débutez votre aventure en mode solo ou en multijoueur en ligne : Le mode carrière complet et son système de classement basé sur le mérite permet un matchmaking précis et compétitif.

• Créez votre avatar 3D : Choisissez votre look, vos habits et votre façon de jouer à l’aide d’options de personnalisation des véritables techniques de jeu telles que le choix d’être droitier ou gaucher, ainsi que celui de faire des revers à une ou deux mains.

• Dominez le court en tant que professionnel du tennis : Matchpoint – Tennis Championships propose 16 stars internationales du tennis comme Nick Kyrgios, Kei Nishikori et Amanda Anisimova.

• Personnalisez intégralement votre athlète et ses vêtements : Le jeu propose du matériel issus des plus grandes marques du tennis telles que UNIQLO, HEAD et bien plus encore, offrant aux joueurs la possibilité d’utiliser leurs propres affaires, de la raquette aux vêtements. Il est également possible de débloquer un équipement spécial en remportant des matchs compétitifs.

• Maîtrisez tous les coups et tirs avec style : Déterminez les résultats d’un rallye en choisissant les meilleures techniques.

• Affrontez des concurrents en mode local ou dans des matchs en ligne : Triomphez une I.A exigeante ou vos amis et rivaux.

• Etudiez les mouvements et tactiques de vos adversaires : Analysez vos concurrents et apprenez leurs points forts ainsi que leurs faiblesses afin de bénéficier d’un avantage tactique avant le match.

• Entraînez-vous afin d’atteindre la perfection : Engagez un coach personnel pour parfaire vos compétences. Améliorez vos forces et diminuez vos faiblesses à l’aide du système de coaching et des modules d’entraînement individuel.

• Perfectionnez vos tactiques dans les modes « Training » et « Practice » : De nombreux mini-jeux vous aideront à devenir le meilleur sur le court.

• Participez à des matchs amicaux dans des lieux spectaculaires à travers le monde : Chaque court possède ses propres caractéristiques qu’il vous faudra étudier afin d’adapter votre jeu.

• Le mode « replay » : Enregistrez vos meilleurs moments dans le but de vous améliorer.