Meta casse les prix de ses lunettes connectées Ray-Ban et Oakley dopées à l’IA

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Le géant américain propose jusqu’à 25 % de réduction sur ses lunettes intelligentes équipées de Meta AI à l’occasion du Memorial Day.

À l’occasion du Memorial Day, Meta déploie une offensive commerciale inédite autour de ses lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle. Le géant américain propose actuellement d’importantes remises sur ses modèles développés en partenariat avec Ray-Ban et Oakley, avec des réductions pouvant atteindre 25 % sur plusieurs références emblématiques intégrant la technologie Meta AI.

Meta casse les prix de ses lunettes intelligentes avant le Memorial Day

Pour la première fois depuis le lancement de ses lunettes connectées, Meta orchestre une campagne promotionnelle d’une telle ampleur. Jusqu’au 25 mai, les consommateurs américains peuvent profiter de remises significatives sur l’ensemble de la gamme de lunettes intelligentes de la marque.

Cette stratégie marque un tournant pour l’entreprise de Mark Zuckerberg, qui misait jusqu’ici sur des offres plus discrètes et limitées dans le temps. Désormais, Meta semble clairement vouloir accélérer l’adoption de ses appareils connectés auprès du grand public.

Ray-Ban Meta et Oakley Meta : des lunettes IA entre mode et technologie

Cette opération concerne aussi bien les Ray-Ban Meta Smart Glasses de deuxième génération que les nouvelles Oakley Meta HSTN orientées sport et activités outdoor.

Les modèles Ray-Ban Meta Gen 2 bénéficient actuellement d’une réduction de 20 %, tandis que les Oakley Meta HSTN profitent elles aussi d’une baisse tarifaire équivalente. Quant aux premières générations de lunettes connectées Ray-Ban Meta, certaines références affichent jusqu’à 25 % de remise.

Meta applique également une réduction supplémentaire de 20 % sur les verres correcteurs, un détail loin d’être anodin pour séduire un public plus large.

Des lunettes intelligentes équipées d’IA conversationnelle Meta AI

Sous leur apparence de lunettes classiques ou sportives se cache un véritable concentré de technologies embarquées.

Les Ray-Ban Meta Smart Glasses misent avant tout sur un design élégant, une qualité audio améliorée et une expérience multimédia fluide. Grâce à l’assistant vocal « Hey Meta », il devient possible d’écouter de la musique, de passer des appels ou encore d’identifier automatiquement une chanson simplement à la voix.

De leur côté, les Oakley Meta HSTN ciblent davantage les utilisateurs actifs et les créateurs de contenu. Plus robustes, elles permettent notamment de capturer des photos et vidéos en résolution 3K directement depuis le point de vue de l’utilisateur, tout en intégrant des microphones optimisés et des fonctions avancées pilotées par l’intelligence artificielle.

Traduction en temps réel, appels et commandes vocales

L’un des principaux arguments de Meta repose évidemment sur l’intégration poussée de Meta AI.

Grâce à cette intelligence artificielle conversationnelle embarquée, les lunettes peuvent notamment assurer des traductions vocales instantanées en plusieurs langues comme le français, l’italien ou l’espagnol. Une fonctionnalité particulièrement intéressante pour les voyageurs, professionnels mobiles ou utilisateurs adeptes des échanges internationaux.

Les lunettes intelligentes permettent également d’envoyer des messages, de répondre à des appels ou d’interagir avec l’écosystème mobile sans avoir à sortir son smartphone de sa poche.

Meta veut démocratiser les lunettes connectées

Avec cette campagne promotionnelle massive, Meta cherche clairement à accélérer la démocratisation des lunettes intelligentes face à un marché encore émergent.

Si les spécialistes saluent généralement les progrès réalisés sur l’audio, l’ergonomie et les usages IA, le secteur peine encore à convaincre massivement le grand public. Les modèles Ray-Ban séduisent davantage les amateurs de design et de mode connectée, tandis que les Oakley Meta visent une clientèle plus sportive et technophile.

Reste désormais à savoir si cette baisse de prix agressive suffira à transformer les lunettes connectées en véritable produit du quotidien. Une chose est sûre : Meta entend bien imposer ses appareils dopés à l’intelligence artificielle comme l’un des prochains grands usages technologiques grand public.