Microsoft et Activision, le rachat repoussé au 18 octobre

Microsoft et Activision repoussent la date limite de leur fusion au 18 octobre. La date du 2 août sera importante pour les deux partis.

Après 18 mois de bataille contre les régulateurs, Microsoft et Activision Blizzard sont plus proches que jamais de pouvoir finaliser cette fusion. Cependant, avec les quelques soucis qu’il reste à régler au Royaume-Uni, les entreprises n’ont pas pu conclure leur affaire avant la date butoir initiale du 18 juillet. De fait, ils se sont entendus pour repousser de trois mois cette acquisition à 68,7 milliards de dollars.

“Microsoft et Activision Blizzard se sont mis d’accord pour repousser la date butoir de leur fusion du 18 juillet 2023 au 18 octobre 2023, ceci pour s’offrir le temps de répondre aux dernière craintes des régulateurs”, déclarait Microsoft dans un communiqué.

Si les deux partis n’avaient pas trouvé de terrain d’entente et étaient repartis chacun de leur côté, Microsoft aurait dû débourser pas moins de 3 milliards de dollars. Ces frais seraient passés à 3,5 milliards de dollars si la fusion n’avait pu être finalisée au 29 août et à 4,5 milliards de dollars au 15 septembre. Ces frais ne seront payés que si l’acquisition n’aboutit pas. De plus, les deux sociétés se sont entendues pour qu’Activision reverse à ses actionnaires des dividendes à hauteur de 0,99 $ par action.

“Microsoft et Activision Blizzard restent optimistes quant au fait de finaliser l’acquisition, alors nous nous sommes mis conjointement d’accord pour repousser la date au 18 octobre 2023”, écrivait le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dans une note aux employés. “Bien que nous puissions techniquement le fait aux États-Unis avec les derniers développements légaux, cette extension nous donne davantage de temps pour résoudre la situation au Royaume-Uni.”

La Competition and Markets Authority, le régulateur antitrust du Royaume-Uni, avait initialement bloqué cette fusion en avril, par crainte de l’impact sur le marché du cloud gaming – les accords que Micrososft a signés avec les plateformes tierces furent suffisantes pour convaincre l’Union Européenne d’approuver le rachat -. Microsoft avait fait appel de la décision de la CMA, mais, avec quelques jours restants avant la date butoir, la CMA se déclarait prête à étudier une proposition modifiée.

La CMA, Microsoft et Activision ont soumis une proposition conjointe à un tribunal d’appel pour reporter de deux mois l’opération, ceci pour tenter de résoudre à l’amiable les craintes du régulateur. Cette requête a été accordée tout récemment. La CMA s’est aussi donnée à elle-même six semaines supplémentaires, jusqu’à la fin du mois d’août, pour étudier la nouvelle proposition de Microsoft. Cependant, elle entend bien procéder le plus rapidement possible.

Difficile, à ce stade, de savoir quand tout cela sera définitivement terminé, mais la CMA et les deux géants espèrent pouvoir le faire bientôt, certainement bien avant le 18 octobre. Une date importante à surveiller, le 2 août. Une audition auprès de la Federal Trade Commission pour tenter de bloquer l’accord. La FTC n’est pas parvenue à obtenir une injonction pour faire cesser l’acquisition entre temps. Ceci étant dit, si le rachat n’est pas finalisé avant le 2 août et le début du procès administratif de la FTC, la situation pourrait se compliquer pour Microsoft et Activision.