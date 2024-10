Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu’il n’avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d’une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières.

Dans cet époustouflant biopic musical, Tahar Rahim (la révélation d’ « Un prophète ») se glisse dans la peau de Charles Aznavour et livre une performance habitée. Le film retrace l’incroyable parcours de l’interprète de « La Bohème » de son enfance pauvre dans la France d’avant-guerre jusqu’au sommet d’une réussite exceptionnelle. Si le film réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade fait la part belle à la musique et au processus de création, il explore néanmoins aussi des aspects plus sombres du chanteur comme sa volonté obsessionnelle de réussir, quitte à sacrifier sa famille. La scène avec son fils Patrick, 25 ans, décédé d’une overdose, est bouleversante. Autre atout du film : des seconds rôles épatants. Mention spéciale pour Marie-Julie Baup dans le rôle d’Edith Piaf.

Monsieur Aznavour

Un film de Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Avec Tahar Rahim, Lionel Cecilio, Tigran Mekhitarian

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 133 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 23 octobre 2024