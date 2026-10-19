Notre avis sur le casque WH-1000XM4C: le retour d’un classique…

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Le constructeur japonais revient sur l’un de ses plus grands succès de l’année 2020 avec la sortie récente du casque audio WH-1000XM4C.

Positionné au tarif public conseillé de 199 CHF, cet héritier du modèle culte tente de marier le confort intemporel de sa version de référence avec quelques retouches techniques bien ciblées. Pari gagnant ou un aveu de paresse de la part de Sony ? Nous l’avons testé en conditions réelles.

On prend les mêmes (ou presque) et on recommence

Côté look, ce modèle 2026 conserve à l’identique l’ADN ergonomique, les finitions impeccables et le style épuré qui ont fait le succès de la version originale. Son design circum-auriculaire, particulièrement confortable grâce à des coussinets enveloppants, exerce une pression parfaitement répartie autour des oreilles. La structure globale reste remarquablement légère et pliable, ce qui en fait l’outil idéal pour les trajets quotidiens et les longs voyages.

Pour donner une touche de fraîcheur à cette silhouette un peu vieillissante, Sony décline ce nouveau modèle dans une palette de trois coloris : Noir, Argent Platine et un tout nouveau coloris Lila (Violet).

Autonomie : la douche froide

C’est le point noir de ce modèle et sans doute la plus grande surprise de notre test. Alors que le modèle original brillait par son endurance, la batterie de ce WH-1000XM4C subit une cure d’amaigrissement notable.

L’autonomie officielle s’établit désormais à 27 heures de lecture continue lorsque la réduction de bruit active (ANC) est enclenchée. Face aux standards actuels du marché (qui oscillent régulièrement entre 30 et 50 heures), cette régression interroge. Heureusement, pour compenser cette concession sur l’endurance globale, Sony a intégré un système de charge rapide particulièrement efficace : seulement 3 minutes de recharge suffisent à récupérer 1 heure d’écoute.

Côté point négatif encore, la suppression pur et simple de la puce d’appairage rapide NFC et de son logo sur l’oreillette, dommage.

Réduction de bruit et Audio : des composants de 2020 dopés au logiciel de 2026

Au cœur des oreillettes, le statu quo matériel aurait pu laisser craindre le pire. Sony recycle en effet des composants désormais vieillissants : l’architecture classique s’appuie sur cinq microphones, les traditionnels transducteurs en néodyme de 40 mm, et la célèbre (mais ancienne) puce de traitement Sony QN1.

Malgré l’âge de sa puce, la réduction de bruit légendaire de la famille 1000X fait toujours des miracles. Le casque délivre une isolation phonique de premier ordre, parvenant à atténuer avec une immense efficacité les bruits du quotidien : le brouhaha d’une foule ou encore le bruits du transport routier. L’immersion reste totale.

Un profil sonore modernisé et un égaliseur de pointe

Sony a retravaillé sa signature acoustique par défaut pour offrir un son riche, plus dynamique et mieux adapté aux productions et tendances musicales actuelles. Les technologies maison, telles que l’algorithme d’upscaling DSEE Extreme, répondent toujours présentes pour redonner de la superbe aux fichiers compressés. Mais la très bonne surprise de ce WH-1000XM4C réside dans l’intégration, en exclusivité. du tout nouvel égaliseur personnalisable à 10 bandes de la marque. Accessible directement depuis l’application, il permet des ajustements audio d’une précision chirurgicale pour coller au plus près à vos goûts personnels.

Faut-il craquer ?

Le Sony WH-1000XM4C recycle une plateforme matérielle vieille de plusieurs années et régresse sur le terrain de l’autonomie pure. Mais, il profite d’ajustements logiciels majeurs (égaliseur 10 bandes hérité du futur XM6, traitement des appels optimisé, nouvelle signature audio).

À 199 CHF, il s’impose comme une alternative solide pour ceux qui cherchent l’excellence de la réduction de bruit Sony et le confort absolu d’un design pliable sans vouloir débourser le prix fort d’un fleuron de dernière génération.

Note : 4,3 / 5