Paradox Interactive annonce Life by You : un jeu pour créer sa vie de rêve

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Paradox Interactive annonce Life by You, qui promet d’être le simulateur de vie le plus moddable et le plus ouvert jamais conçu. Le jeu est en cours de développement au studio Paradox Tectonic, basé à Berkeley en Californie. Dans Life by You, les joueurs créent des humains et vivent leur vie sans écran de chargement. Paradox Tectonic est dirigé par Rod Humble, un vétéran de l’industrie du jeu vidéo connu pour son travail de pionnier en matière de simulation de vie. Life by You sera disponible en accès anticipé à partir du 12 septembre. Les plus impatients peuvent d’ores et déjà précommander le jeu dès aujourd’hui sur l’Epic Games Store au prix conseillé de 39,99 euros, ou l’ajouter à leur liste de souhaits sur Steam.

Life by You permet aux joueurs de vivre la vie des humains qu’ils créent dans un monde ouvert où tout est personnalisable. Les joueurs créent leurs propres foyers, construisent leurs maisons et racontent d’innombrables histoires. Grâce à des conversations en langage réel et à la possibilité de passer d’un angle de caméra à l’autre, les joueurs se rapprocheront de leurs humains à un niveau émotionnel. Une grande variété d’outils de création et d’éditeurs permettra aux joueurs de personnaliser chaque aspect de leur expérience, leur donnant la possibilité de vivre pleinement leur vie ou d’en enfreindre les règles, comme ils l’entendent.

« Life by You fait évoluer le genre de la simulation de vie avec un style moderne, des conversations en langage réel et une liberté créative sans précédent, » explique Rod Humble, directeur général de Paradox Tectonic, « Les nombreux outils de personnalisation du jeu permettent des possibilités narratives inégalées, et j’ai hâte de voir les créations des joueurs lorsqu’ils se plongeront dans l’accès anticipé cet été.«

« La vision de Paradox Tectonic pour ce jeu s’inscrit naturellement dans notre philosophie au sens large : nous créons les jeux, vous créez les histoires. Nous sommes impatients de voir quels types d’histoires les joueurs créeront dans ce nouveau bac à sable, » a déclaré Fredrik Wester, PDG de Paradox Interactive, « Nous avons emmené notre communauté dans l’espace, dans le passé, et tout autour du monde. Life by You nous rapproche de notre propre vie ou nous permet d’explorer différentes réalités potentielles. Nous sommes ravis de faire notre entrée dans le genre des simulations de vie.«

Life by You est développé par Paradox Tectonic, un studio de développement de jeux créé en 2019 par Paradox Interactive. Paradox Tectonic est dirigé par Rod Humble, et composé de développeurs aguerris spécialisés dans les jeux qui favorisent la créativité, la liberté, l’émotion et le partage. Le studio s’engage à travailler avec les joueurs : l’accès anticipé de Life by You sera une expérience partagée grâce à laquelle les retours de la communauté auront un impact direct sur les priorités de l’équipe et ainsi que sur le contenu, tout au long du développement du jeu.