Cal Kestis retrouve l’équipage du Mantis dans la nouvelle bande-annonce de Star Wars Jedi: Survivor

Développé par l’équipe de Respawn et mené par le directeur du jeu, Stig Asmussen, le prochain chapitre de la saga Jedi nous propose un Cal Kestis Cameron Monaghan plus puissant et expérimenté qui porte sur ses épaules l’espoir de l’avenir de la galaxie.

Les ténèbres se rapprochent alors que Cal Kestis cherche un refuge sûr, hors de portée de l’Empire. Cinq ans après les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order, un Cal Kestis plus mature devra se dépasser pour trouver sa destinée dans l’ombre de l’Empire. Des visages familiers et de nouveaux alliés, comme Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev) et le mercenaire Bode Akuna (Noshir Dalal), combattront les ennemis les plus impitoyables de l’Empire et de la galaxie aux côtés de Cal, dont la quête l’amènera à découvrir de nouvelles planètes et des frontières familières de la galaxie Star Wars, y compris Koboh, où sont basés les Pillards du Chaos.

Star Wars Jedi: Survivor tire pleinement parti de la génération actuelle de plateformes de jeu vidéo et proposera l’expérience Jedi cinématique ultime lors de sa sortie le 28 avril sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.