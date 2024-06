Parcel Corps : livraison prévue pour le 3 septembre

Partager Facebook

La date de livraison du jeu a été confirmée lors du Future Games Show Summer Showcase, avec une nouvelle bande-annonce qui fait la part belle à la relation entre le studio de développement et l’éditeur. Les fans peuvent ainsi d’ores et déjà avoir un rapide aperçu des environnements dans lesquels ils évolueront et des commerçants hauts en couleur pour lesquels ils travailleront.

Les plus curieux⸱ses peuvent s’essayer à Parcel Corps dès aujourd’hui, grâce à une démo disponible dès maintenant sur Steam . Enfourchez votre vélo, enfilez votre combinaison en spandex, et incarnez l’un des neuf coursiers à vélo jouables pour gagner un maximum d’argent. Au service de l’une des trois entreprises de livraison rivales, vous devrez vous frayer un chemin à travers des missions et des modes de jeu au rythme effréné pour prouver vos talents de cycliste.

Parcel Corps est un jeu à sensations fortes, plein de personnages loufoques, de satires acerbes et de conditions de travail déplorables. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 3 septembre 2024.