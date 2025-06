Pixel Drop de juin : Google lance les contacts VIP Pixel, Android 16 et d’autres nouvelles fonctionnalités

Partager Facebook

Avec le Pixel Drop de juin, Google introduit de nouvelles fonctionnalités sur ses appareils, notamment les contacts VIP Pixel. Ce nouveau widget permet de rester en lien avec les contacts marqués comme VIP, même en mode «Ne pas déranger». La mise à jour est complétée par de nouvelles fonctions d’accessibilité, des autocollants personnalisables pour le clavier Gboard ainsi que le déploiement officiel d’Android 16.

Disponible dans l’application Contacts, le nouveau widget Contacts VIP Pixel permet de mettre en avant les contacts proches, tels que la famille ou les amis. Des informations complémentaires, comme les dates d’anniversaire, les adresses e-mail et postales ou les centres d’intérêt des contacts VIP, peuvent également être enregistrées. De plus, les détails affichés pour les contacts VIP Pixel incluent les derniers appels et messages (y compris de WhatsApp), ainsi que leur localisation en temps réel si celle-ci est partagée via Google Maps ou Android Find Hub.

Option très pratique, les contacts VIP Pixel peuvent contacter les utilisateurs et utilisateurs même en mode « Ne pas déranger » : la réception de messages via Google Messages ou WhatsApp reste possible. Cette fonction peut être désactivée individuellement.

Le nouveau widget Contacts VIP Pixel est exclusivement disponible sur les appareils Pixel.

Android 16 est désormais disponible sur les appareils Pixel

Avec Android 16, Google lance la dernière génération de son système d’exploitation mobile – et ce plus tôt qu’il ne l’a fait depuis des années. Android 16 est désormais disponible sur les appareils Pixel, à commencer par le Pixel 6. Ce lancement précoce montre l’ambition de Google de mettre à disposition des utilisatrices et utilisateurs de nouvelles fonctions aussi rapidement que possible.

Android 16 constitue la base du nouveau Material 3 Expressive Design, qui permet une expérience utilisateur encore plus personnalisée et intuitive. Le déploiement pour d’autres marques d’appareils aura lieu dans le courant de l’année.

Vous trouverez des informations détaillées sur Android 16 dans le billet de blog « Android 16 est là ».

Fonctions d’accessibilité étendues

La recherche en direct dans l’application Loupe Magnifier détecte maintenant les contenus en temps réel, sans devoir prendre de photo au préalable. Il suffit de saisir sa recherche. Lorsque le téléphone est déplacé, la loupe marque les correspondances à l’écran. De plus, l’appareil vibre lorsqu’il trouve quelque chose.

Les appareils auditifs compatibles Bluetooth LE Audio peuvent désormais être utilisés avec les appareils Pixel 9, afin de faciliter les appels téléphoniques, mais aussi l’accès aux réglages de l’appareil auditif et au contrôle du volume ambiant via les paramètres du téléphone Pixel.

Gboard : créer des autocollants personnalisés avec Pixel Studio

Gboard et Pixel Studio permettent dorénavant de créer facilement des autocollants personnalisés, même à partir de ses propres photos dont l’arrière-plan est automatiquement supprimé. Étoile de mer portant des lunettes de soleil ou des paniers bleues scintillantes : les possibilités créatives sont infinies. Cette fonctionnalité est pour l’instant uniquement disponible en allemand, anglais et japonais.

Aperçu des autres nouveautés