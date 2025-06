Sonos Ace : Présentation des nouvelles fonctionnalités de Signature

Partager Facebook

Les cycles de vie courts et les conceptions à usage unique sont omniprésents dans l’électronique grand public, en particulier dans les casques d’écoute. Les utilisateurs se sont habitués à la courte durée de vie des produits, mais selon NIQ, près de la moitié des acheteurs (47 %) préfèrent désormais acheter moins d’articles, mais de meilleure qualité.

Sonos introduit de nouvelles fonctions importantes pour le Sonos Ace et réaffirme ainsi son engagement en faveur de produits de qualité qui durent longtemps et s’améliorent avec le temps. La dernière mise à jour logicielle pour Sonos Ace étend l’expérience du home cinéma avec des fonctionnalités uniques dans l’industrie et améliore l’expérience d’écoute personnelle en déplacement :

Home cinéma personnel – maintenant pour deux : partager le son du cinéma avec un ami ou un partenaire sans déranger les autres personnes de la maison est possible grâce au Dual TV Audio Swap.

partager le son du cinéma avec un ami ou un partenaire sans déranger les autres personnes de la maison est possible grâce au Dual TV Audio Swap. Son surround réaliste : TrueCinema permet aux auditeurs de s’immerger dans les moindres détails grâce à un son surround adapté à leur pièce.

TrueCinema permet aux auditeurs de s’immerger dans les moindres détails grâce à un son surround adapté à leur pièce. Réduction de bruit améliorée (ANC) : La réduction de bruit améliorée (ANC) s’adapte désormais en temps réel aux cheveux, aux lunettes et aux chapeaux pour compenser les fuites sonores.

La réduction de bruit améliorée (ANC) s’adapte désormais en temps réel aux cheveux, aux lunettes et aux chapeaux pour compenser les fuites sonores. Une sensation plus naturelle lors des appels téléphoniques :

Une sensation plus naturelle lors des appels téléphoniques : Les appels sont désormais plus clairs et plus naturels grâce à la haute résolution et à SideTone. Grâce à SideTone, les utilisateurs entendent leur propre voix en silence lorsque l’ANC est activé.

Ces nouvelles fonctions puissantes seront disponibles dès aujourd’hui via une mise à jour logicielle gratuite du Sonos Ace.