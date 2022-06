Plongez dans l’univers sombre de Wo Long: Fallen Dynasty !

Partager Facebook

Actuellement en développement sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et sur PC via Windows et Steam®, le jeu est prévu pour une sortie début 2023 et sera disponible dès le premier jour sur le Game Pass.

Wo Long: Fallen Dynasty suit l’histoire dramatique et remplie d’action d’un soldat dépourvu de nom, combattant pour survivre dans une version dark fantasy de la fin de la Dynastie Han, où les démons ont envahi les Trois Royaumes. Les joueurs combattront des créatures mortelles mais aussi des soldats ennemis utilisant un style de combat à l’épée basé sur les arts martiaux chinois. Ils devront alors surmonter les obstacles sur leur route afin de réveiller le vrai pouvoir qui sommeille en eux.

Ce tout nouveau jeu est une co-création entre les producers de chez Team NINJA Fumihiko Yasuda (Nioh) et Masaaki Yamagiwa (Bloodborne).

A propos de Wo Long: Fallen Dynasty :

Des démons au sein du Royaume : Retrouvez la période tumultueuse des Trois Royaumes et découvrez le récit racontant la lutte acharnée d’un soldat de la milice dans sa quête pour survivre au milieu des démons. C’est le chaos au sein des Trois Royaumes !

Réveillez le pouvoir qui sommeille en vous : Triomphez d’ennemis mortels pour booster votre moral et réveillez votre pouvoir ! Surmontez l’adversité avec des nouvelles stratégies uniques, dont des styles de combat basés sur les « Cinq Phases ».

Vivez au rythme de l’épée : Réputés pour leurs frappes impitoyables qui peuvent renverser le cours d’un combat en un instant, les épéistes adeptes des arts martiaux chinois changent gracieusement de rythme lorsqu’ils passent de manœuvres offensives à défensives. Submergez vos adversaires avec une rafale de force dans une série de combats intenses et sanglants, tout en apprenant la précision et l’habilité nécessaire pour devenir un véritable maître de l’épée.