POKÉMON : Les neiges de HISUI, une nouvelle série animée annoncée

The Pokémon Company International a révélé plus de détails au sujet d’une série animée qui plongera les fans dans de nouvelles aventures au cœur de l’ancienne région de Hisui du monde des Pokémon. La série Web, annoncée pour la première fois lors du Pokémon Present de la Journée Pokémon 2022, est intitulée Pokémon : Les neiges de Hisui et sera diffusée à partir du 18 mai 2022 exclusivement sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon et sur TV Pokémon.

La région de Hisui a été découverte dans le jeu vidéo Légendes Pokémon : Arceus et représente l’ancienne région de Sinnoh, avant l’existence des Dresseurs et Dresseuses Pokémon et des Ligues Pokémon. L’histoire de Pokémon : Les neiges de Hisui se déroule dans ces temps anciens, où les relations entre les humains et les Pokémon étaient très différentes. À bord d’un bateau voguant vers la région de Hisui, Alec, le protagoniste, se remémore la première fois où son père l’y a emmené. Au cours de trois épisodes, Pokémon : Les neiges de Hisui présentera en détail des anecdotes du passé d’Alec.

Informations sur les personnages :

Sans cette minisérie Web, les spectateurs rencontreront des Pokémon de Hisui et de nouveaux personnages. The Pokémon Company International a déjà partagé quelques détails au sujet des personnages et Pokémon principaux.

Alec

Alec se dirige vers la région de Hisui en quête d’herbes médicinales. C’est un jeune homme tranquille qui fait des études de médecine. Enfant, il a accompagné son père lors d’un voyage vers la région de Hisui. Il avait un côté aventurier et espiègle à l’époque.

Le père d’Alec

Le père d’Alec travaille le bois. Il a vécu dans plusieurs régions, mais a récemment déménagé dans la région de Hisui pour y trouver des matériaux. À la suite d’un incident, il a maintenant très peur des Pokémon.

Zorua (forme de Hisui)

Le Pokémon Rancœurenard vivant dans la région de Hisui. On dit que les esprits tenaces des Zorua, ceux qui ont péri après avoir été chassés de leur territoire, sont revenus à la vie sous cette forme, alimentés par leur animosité envers les humains et les Pokémon.