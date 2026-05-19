Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate : Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux : créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin.
Reem Kherici livre une comédie joyeuse et audacieuse sur la sexualité et le plaisir féminin. Le duo formé par Alexandra Lamy et François Cluzet fait mouche. Les situations sont souvent drôles et cocasses. Tiré d’une histoire vraie, « Pour le plaisir » se révèle un agréable divertissement.
Un film de Reem Kherici
Avec Alexandra Lamy, François Cluzet, Mitty Hazanavicius
Distributeur : Pathé Distribution
Durée : 1h29
Age légal : 12 ans
Age suggéré : 14 ans
Date de sortie : mercredi 6 mai 2026