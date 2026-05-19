« Pour le plaisir » au cinéma !

Alexia Cerutti 19 mai 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate : Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux : créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin.

Reem Kherici livre une comédie joyeuse et audacieuse sur la sexualité et le plaisir féminin. Le duo formé par Alexandra Lamy et François Cluzet fait mouche. Les situations sont souvent drôles et cocasses. Tiré d’une histoire vraie, « Pour le plaisir » se révèle un agréable divertissement.

Un film de Reem Kherici

Avec Alexandra Lamy, François Cluzet, Mitty Hazanavicius

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 1h29

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 6 mai 2026

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A propos Alexia Cerutti

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