Préinscriptions ouvertes pour le RPG tactique Chromatic Souls: AFK Raid sur iOS et Android

Le créateur de contenus d’envergure mondiale Com2uS Holdings lève le voile sur son premier jeu blockchain, Chromatic Souls: AFK Raid. Il s’agit d’un RPG tactique sur mobile dont les animations sensationnelles, la dimension stratégique poussée et l’utilisation des NFT sont les atouts les plus importants. Le site officiel et les différents canaux communautaires ont été déployés aujourd’hui, tandis que les préinscriptions ont commencé sur Apple App Store et Google Play Store.

Chromatic Souls: AFK Raid s’appuie sur une réalisation somptueuse proche du dessin animé pour déployer son vaste univers médiéval fantastique constellé de boss gigantesques, à affronter seul ou entre amis. Les possibilités sont vastes à partir des quatre classes de départ : chevaliers, mages, assassins ou druides évoluent au fil de l’aventure avec de nouvelles armes, compétences et récompenses permettant de diversifier ses stratégies de combats.

Les NFT, qui sont un élément central du jeu, peuvent être craftés ou échangés. Les joueurs peuvent également obtenir des jetons uniques à Chromatic Souls: AFK Raid en battant les redoutables monstres qui jalonnent l’aventure, mais également en triomphant des autres joueurs. Le développement suit son cours de manière à permettre à ces jetons d’être utilisés sur l’écosystème blockchain C2X.