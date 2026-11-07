BYD Yangwang U9 Xtreme : l’hypercar électrique de 3 019 ch atteint 503 km/h et bat un nouveau record

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BYD annonce un nouvel exploit avec sa Yangwang U9 Xtreme, une hypercar électrique développant 3 019 chevaux. Pilotée par l’Allemand Marc Basseng, elle aurait atteint 503,17 km/h sur une portion d’autoroute fermée près d’Abu Dhabi. Une performance spectaculaire qui lui permet de franchir le seuil symbolique des 500 km/h et de dépasser son précédent record de 496,22 km/h.

Le constructeur chinois BYD vient de franchir un nouveau cap dans la course aux performances automobiles. Sa spectaculaire Yangwang U9 Xtreme, une hypercar électrique développant 3 019 chevaux, aurait atteint la vitesse vertigineuse de 503,17 km/h sur une portion d’autoroute spécialement sécurisée près d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Un exploit réalisé le 1er novembre 2026 qui permettrait à la marque de dépasser son précédent record de 496,22 km/h et de renforcer son avance sur les références historiques de l’automobile thermique, notamment la Bugatti Chiron Super Sport 300+. Derrière cette performance se cachent une architecture électrique de 1 200 volts, quatre moteurs surpuissants et un développement particulièrement exigeant, marqué notamment par un spectaculaire accident à plus de 400 km/h.

BYD Yangwang U9 Xtreme : un nouveau record à 503,17 km/h

La course à la vitesse maximale vient de franchir un seuil symbolique. Le groupe automobile chinois BYD annonce que sa Yangwang U9 Xtreme a atteint 503,17 km/h, devenant ainsi, selon le constructeur, la première voiture électrique de série homologuée pour la route à dépasser la barre des 500 km/h. Cette performance aurait été réalisée le 1er novembre 2026 aux Émirats arabes unis, avant d’être officiellement présentée lors d’un événement organisé le 6 novembre à Abu Dhabi.

Au volant de cette machine d’exception se trouvait une nouvelle fois le pilote allemand Marc Basseng, déjà associé aux précédentes tentatives de record de la marque. En septembre 2025, l’hypercar avait enregistré une vitesse de 496,22 km/h sur une piste d’essais allemande, établissant une première référence particulièrement impressionnante. Malgré ce résultat, les ingénieurs de Yangwang n’entendaient manifestement pas s’arrêter à quelques kilomètres par heure du seuil historique des 500 km/h.

Pour repousser cette limite, les équipes de BYD ont recherché un environnement offrant une ligne droite suffisamment longue pour permettre à la voiture d’atteindre sa vitesse maximale, tout en conservant une marge de sécurité pour la décélération. Leur choix s’est finalement porté sur une portion de l’autoroute E11, également connue sous le nom de Sheikh Khalifa Bin Zayed Road, à proximité d’Abu Dhabi.

L’opération, menée dans la matinée du 1er novembre, a nécessité la fermeture temporaire d’un tronçon d’environ dix kilomètres, comprenant sept kilomètres de ligne droite. La chaussée a été minutieusement inspectée et nettoyée afin d’éliminer les débris susceptibles de compromettre la stabilité du véhicule ou l’intégrité de ses pneumatiques. À de telles vitesses, le moindre obstacle peut en effet entraîner des conséquences dramatiques.

Avant la tentative décisive, les techniciens ont également procédé à plusieurs ajustements concernant la température des moteurs électriques, la gestion thermique de la batterie et l’inclinaison de l’aileron arrière. Ces réglages ont permis de rechercher le meilleur compromis entre résistance aérodynamique, stabilité et efficacité énergétique.

Le résultat annoncé est spectaculaire : 503,17 km/h, soit près de sept kilomètres par heure de mieux que la précédente référence de la Yangwang U9 Xtreme. Le constructeur affirme que cette performance a été reconnue par la Fédération internationale de l’automobile (FIA). Les modalités exactes de cette homologation et les conditions de mesure restent toutefois essentielles pour comparer rigoureusement les différents records de vitesse.

Une hypercar électrique de 3 019 chevaux reposant sur une architecture de 1 200 volts

Derrière cette performance se cache une architecture technique particulièrement ambitieuse. Contrairement aux véhicules électriques conventionnels, généralement conçus autour de systèmes de 400 ou 800 volts, la Yangwang U9 Xtreme repose sur une plateforme haute tension de 1 200 volts. Cette configuration permet notamment de limiter l’intensité nécessaire pour transmettre une puissance donnée, réduisant ainsi certaines pertes électriques et les contraintes thermiques associées.

Selon les données communiquées par BYD, cette architecture pourrait diminuer jusqu’à 67 % la chaleur générée par rapport à une solution de 800 volts dans des conditions comparables. Un avantage déterminant lorsqu’il s’agit de maintenir une puissance exceptionnelle pendant une accélération prolongée. La gestion thermique devient alors aussi importante que les performances intrinsèques des moteurs, puisque toute surchauffe peut entraîner une limitation automatique de la puissance disponible.

La Yangwang U9 Xtreme dispose de quatre moteurs électriques, répartis de manière à assurer une transmission intégrale et un contrôle particulièrement précis du couple envoyé à chaque roue. Ensemble, ils développent une puissance annoncée de 3 019 chevaux, soit un niveau largement supérieur à celui de la plupart des hypercars thermiques actuellement commercialisées.

Le rapport poids-puissance atteint environ 1 217 chevaux par tonne, une valeur qui témoigne du caractère extrême de cette réalisation. Cette cavalerie mécanique ne sert pas uniquement à produire des accélérations fulgurantes : elle permet également de vaincre la résistance aérodynamique, laquelle augmente considérablement avec la vitesse.

À plus de 500 km/h, la puissance nécessaire pour continuer à accélérer devient gigantesque. La résistance de l’air croît approximativement avec le carré de la vitesse, tandis que la puissance requise pour la surmonter évolue, à caractéristiques aérodynamiques constantes, avec son cube. Quelques kilomètres par heure supplémentaires exigent donc des ressources mécaniques et énergétiques disproportionnées.

Dans ces conditions, la recherche d’un record ne repose pas seulement sur la puissance maximale. Elle implique une optimisation particulièrement poussée de l’aérodynamique, de la transmission, du refroidissement et de l’ensemble des systèmes électroniques embarqués.

À plus de 500 km/h, les pneumatiques deviennent un défi technologique majeur

Si la puissance constitue un élément central de la performance, les pneumatiques représentent probablement l’une des contraintes les plus délicates à maîtriser. À 503,17 km/h, la Yangwang U9 Xtreme parcourt près de 140 mètres chaque seconde, soit environ 8,39 kilomètres par minute. À cette allure, la moindre déformation excessive, variation de pression ou défaillance structurelle d’un pneu peut provoquer une perte de contrôle immédiate.

Pour répondre à ces exigences hors normes, BYD a collaboré avec le manufacturier Giti Tire, dont le siège se trouve à Singapour. Les deux partenaires ont développé des pneumatiques semi-slick spécifiquement adaptés aux contraintes imposées par les tentatives de vitesse maximale. Leur conception doit permettre de supporter les efforts centrifuges considérables générés par la rotation des roues, tout en maintenant une adhérence suffisante et une stabilité directionnelle optimale.

Les ingénieurs ont également travaillé sur l’interface entre les pneumatiques et les jantes. Un traitement de moletage a été appliqué afin de limiter le risque de glissement relatif du pneu sur la jante sous l’effet des sollicitations extrêmes. Cette solution technique, relativement discrète, joue pourtant un rôle essentiel dans la fiabilité de l’ensemble roulant.

La préparation de la chaussée constituait une autre condition indispensable à la réussite de l’opération. À une vitesse supérieure à 500 km/h, un objet présent sur la route, même de petite taille, peut endommager un pneumatique ou perturber l’équilibre aérodynamique du véhicule. La fermeture et le nettoyage du tronçon autoroutier ont donc fait partie intégrante du protocole de sécurité.

L’exploit souligne ainsi une réalité souvent éclipsée par les chiffres de puissance : repousser les limites de la vitesse automobile exige une maîtrise globale des contraintes mécaniques, thermiques et aérodynamiques. Les pneumatiques, les freins, les suspensions et les systèmes électroniques doivent fonctionner de manière parfaitement coordonnée, dans un environnement où les marges d’erreur deviennent extrêmement réduites.

BYD face à Bugatti : l’électrique bouscule les références historiques

Avec une vitesse annoncée de 503,17 km/h, la Yangwang U9 Xtreme dépasse la célèbre performance de la Bugatti Chiron Super Sport 300+, qui avait atteint 490,484 km/h en 2019. À l’époque, cette démonstration avait marqué l’histoire de l’automobile en permettant à une voiture dérivée d’un modèle de série de franchir la barre des 300 miles par heure.

La comparaison illustre le chemin parcouru par la propulsion électrique en quelques années. Longtemps considérées comme pénalisées par le poids de leurs batteries et leurs contraintes de refroidissement, les voitures électriques démontrent désormais leur capacité à rivaliser avec les mécaniques thermiques les plus sophistiquées, y compris dans un domaine aussi exigeant que la vitesse maximale.

Il convient néanmoins de rappeler que les records automobiles ne reposent pas tous sur des protocoles identiques. Certaines performances sont établies lors d’un passage unique, tandis que d’autres catégories exigent deux tentatives réalisées dans des directions opposées, avec une vitesse moyenne calculée pour limiter l’influence du vent et de la pente. La distinction entre prototype, véhicule dérivé de série et modèle homologué pour la circulation routière doit également être prise en considération.

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ conserve ainsi une place particulière dans l’histoire des records automobiles, même si la performance annoncée par BYD représente une nouvelle démonstration des possibilités offertes par la motorisation électrique.

Pour Yangwang, marque de prestige du groupe BYD, l’enjeu dépasse largement la seule conquête d’un chiffre symbolique. Cette réalisation constitue une vitrine technologique destinée à démontrer les compétences du constructeur chinois en matière de moteurs électriques, d’électronique de puissance, de batteries et de gestion thermique.

Une série limitée à 30 exemplaires pour une hypercar d’exception

La Yangwang U9 Xtreme ne se destine évidemment pas au grand public. BYD a annoncé une production limitée à seulement 30 exemplaires, positionnant son hypercar parmi les automobiles les plus exclusives de sa catégorie. Le nombre exact d’unités déjà commercialisées n’a toutefois pas été communiqué.

Cette rareté s’accompagne d’un programme de personnalisation particulièrement élaboré. Le premier exemplaire présenté au salon automobile de Pékin, baptisé « Dawn Moment », illustrait notamment la volonté de Yangwang d’associer performances extrêmes et prestations luxueuses.

Sa carrosserie se distinguait par une finition intégrant de la poudre d’or micronisée sous la couche de vernis, témoignant du niveau de sophistication esthétique recherché par le constructeur. Une approche destinée à séduire une clientèle internationale habituée aux réalisations exclusives et aux possibilités de personnalisation des marques automobiles les plus prestigieuses.

La réalisation d’un record supérieur à 500 km/h devrait naturellement renforcer l’attrait de cette série limitée auprès des collectionneurs. Au-delà de sa valeur technologique, la Yangwang U9 Xtreme bénéficie désormais d’une dimension historique susceptible d’accroître son prestige.

Pour BYD, l’opération représente également un formidable instrument de communication. En associant sa marque de luxe à une performance spectaculaire, le constructeur entend démontrer que l’industrie automobile chinoise ne se limite plus à la production de véhicules électriques accessibles ou de modèles familiaux compétitifs.

Elle peut désormais prétendre rivaliser avec les constructeurs européens les plus prestigieux sur le terrain des performances absolues.

Un développement marqué par un spectaculaire accident à plus de 400 km/h

La conquête des 503 km/h ne s’est toutefois pas déroulée sans difficulté. Quelques semaines avant la tentative victorieuse d’Abu Dhabi, les équipes de Yangwang ont été confrontées à un accident particulièrement impressionnant lors d’essais réalisés sur une autoroute chinoise.

Le véhicule, engagé dans une campagne de développement à très haute vitesse, a quitté la chaussée alors qu’il évoluait à plus de 400 km/h. La sortie de route a entraîné des dommages considérables, notamment la destruction d’une partie du train arrière et une déformation majeure de la carrosserie.

Malgré la violence apparente de l’accident, le pilote aurait quitté l’habitacle sans blessure. Le 2 novembre 2026, soit au lendemain du nouveau record, Yangwang a diffusé des images de cet incident dans un reportage consacré au développement de son hypercar.

Cette publication permet au constructeur de mettre en avant la résistance structurelle de son véhicule, dont le châssis renforcé aurait contribué à préserver l’espace de survie de l’occupant.

Il serait néanmoins excessif d’en déduire que la Yangwang U9 Xtreme garantit une protection absolue à de telles vitesses. Les conséquences d’un accident dépendent de nombreux paramètres, notamment de l’angle d’impact, de la distance de décélération, de la nature des obstacles rencontrés et des éventuels retournements.

Le fait qu’un pilote soit sorti indemne d’une sortie de route spectaculaire constitue un résultat remarquable, mais ne permet pas de généraliser le niveau de sécurité du véhicule à l’ensemble des scénarios possibles.

Les images ont également suscité des commentaires concernant la sécurité de la batterie. BYD utilise largement la chimie lithium-fer-phosphate, ou LFP, reconnue pour sa stabilité thermique généralement supérieure à celle de certaines batteries à base de nickel, manganèse et cobalt.

Cette caractéristique peut contribuer à réduire certains risques d’emballement thermique, sans pour autant supprimer totalement la possibilité d’un incendie ou d’une défaillance après un choc violent. La sécurité d’une batterie dépend également de sa conception, de son système de gestion électronique et de la protection mécanique de ses cellules.

Cet accident rappelle surtout les risques considérables associés aux campagnes de développement de véhicules capables de dépasser les 400 ou 500 km/h. Chaque tentative nécessite des procédures rigoureuses et une préparation minutieuse, tant pour les pilotes que pour les équipes techniques.

Nürburgring : la Yangwang U9 Xtreme démontre aussi ses capacités sur circuit

La Yangwang U9 Xtreme ne se contente pas de rechercher des records en ligne droite. L’hypercar chinoise s’est également illustrée sur la célèbre Nordschleife du Nürburgring, en Allemagne, l’un des circuits les plus exigeants de la planète.

Sur cette boucle d’un peu plus de 20 kilomètres, réputée pour ses nombreux virages, ses changements de rythme et ses importantes variations d’altitude, le modèle a réalisé un temps annoncé de 6 minutes et 59 secondes. Une performance présentée comme une référence pour une voiture électrique de production.

Contrairement à une tentative de vitesse maximale, un tour rapide sur la Nordschleife exige un équilibre particulièrement complexe entre accélération, freinage, motricité, précision de conduite et efficacité du châssis.

Le circuit comporte plus de 70 virages et environ 300 mètres de dénivelé, imposant des contraintes permanentes aux suspensions, aux pneumatiques et aux systèmes de refroidissement. La capacité d’une voiture à maintenir des performances élevées sur l’ensemble du tracé constitue ainsi un indicateur intéressant de son efficacité globale.

Pour une hypercar électrique développant plus de 3 000 chevaux, l’exercice représente un défi supplémentaire. La puissance disponible doit être exploitée sans compromettre la stabilité, tandis que les batteries et les moteurs doivent supporter des sollicitations répétées dans des conditions particulièrement sévères.

La performance annoncée par Yangwang vise donc à démontrer que la U9 Xtreme ne repose pas uniquement sur une puissance exceptionnelle, mais bénéficie également d’un travail approfondi sur sa dynamique de conduite.

Comme pour les records de vitesse maximale, les comparaisons entre chronos nécessitent toutefois de prendre en compte la configuration exacte du véhicule, les pneumatiques utilisés et les modalités d’homologation des temps.

BYD Yangwang U9 Xtreme : un symbole des ambitions de l’industrie automobile chinoise

Avec la Yangwang U9 Xtreme, BYD cherche à inscrire son nom dans l’histoire des performances automobiles. En annonçant une vitesse de 503,17 km/h, le constructeur chinois franchit un seuil hautement symbolique et démontre le potentiel des architectures électriques à très haute tension.

L’association de quatre moteurs développant 3 019 chevaux, d’une plateforme de 1 200 volts et de pneumatiques spécifiquement conçus pour supporter des contraintes extrêmes illustre le niveau de sophistication atteint par cette hypercar.

La performance revendiquée sur la Nordschleife du Nürburgring vient compléter cette démonstration, en soulignant les ambitions du modèle au-delà de la seule vitesse de pointe.

Mais l’importance de la Yangwang U9 Xtreme dépasse largement ses caractéristiques techniques. Elle témoigne de la transformation rapide de l’industrie automobile chinoise, désormais capable de développer des véhicules électriques destinés à rivaliser avec les créations les plus exclusives des constructeurs historiques.

Pour BYD, cette hypercar constitue avant tout un laboratoire technologique et une vitrine internationale. Les solutions développées pour gérer des puissances aussi considérables pourraient, à terme, nourrir les recherches du groupe en matière d’électronique de puissance, de refroidissement et d’efficacité énergétique, même si leur transfert vers des véhicules de grande série n’est pas garanti.

Avec ses 503,17 km/h annoncés, la Yangwang U9 Xtreme ne se contente pas de repousser une limite symbolique. Elle illustre la volonté de BYD de faire de la voiture électrique un nouveau terrain d’excellence technologique, y compris dans l’univers très fermé des hypercars les plus rapides du monde.