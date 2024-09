Rejoignez les Klombos dans Les Îles perdues de LEGO Fortnite

Partager Facebook

Les joueuses et joueurs du monde entier vont bientôt pouvoir monter à bord du bus de combat depuis n’importe quelle station et être transportés sur les Îles perdues à partir du mardi 17 septembre. Ils vont avoir la possibilité de s’aventurer dans un écosystème diversifié et ils vont également rencontrer d’anciens et de nouveaux amis !

Les Îles perdues mettent en scène cinq biomes différents à explorer : la plage, les plaines, la jungle, les montagnes et les îles flottantes.

Les joueurs vont pouvoir naviguer et découvrir ce territoire inexploré avec de nouveaux outils, notamment le mousquet de pirate, le pistolet à silex, les lances à lancer et bien plus encore !

Ils croiseront sûrement le légendaire Klombo, un nouvel ami au sein de LEGO Fortnite, qui est également un vieux compagnon des joueurs de longue date de Fortnite.

Ils pourront accomplir de nouvelles quêtes avec le passe Trésors des Tropiques LEGO où de nouveaux décors et constructions attendent d’être débloqués.