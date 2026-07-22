Samsung Galaxy Watch Ultra2 et Watch9 : vos alliés santé au poignet

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Samsung a dévoilé aujourd’hui les nouveaux modèles Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9.1 Ils inaugurent une nouvelle ère de suivi de la santé sans effort : les utilisatrices et utilisateurs obtiennent des analyses de leurs données de santé simplement en portant la montre. Pour garantir un usage continu, Samsung a misé sur des innovations de pointe qui maximisent le confort tout en améliorant les performances : la plus grande batterie à ce jour, l’écran le plus lumineux et la plateforme ultra-moderne Snapdragon Wear® Elite.2 Les nouveaux modèles transforment les données optimisées par l’IA en recommandations personnalisées et concrètes pour améliorer la santé au quotidien. En Suisse, les nouveaux modèles peuvent être commandés dès maintenant.

« Samsung s’est donné pour mission d’aider les gens à mener une vie meilleure. Notre objectif est de rendre la transition entre le traitement réactif et la prévention proactive aussi fluide que possible. En connectant les appareils du quotidien grâce à notre envergure mondiale, nous créons un parcours santé profondément intégré », déclare Dario Casari, président de Samsung Suisse et Autriche. « Les nouvelles Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 marquent une avancée majeure dans la concrétisation de la stratégie santé de Samsung. En capturant en continu les données au poignet, elles deviennent de véritables assistants de santé personnalisés. »

Galaxy Watch Ultra2 : l’excellence matérielle au service d’un suivi sportif spécialisé

La Galaxy Watch Ultra2 est la montre connectée la plus perfectionnée de Samsung à ce jour. Conçue pour les activités de plein air extrêmes et les sportives et sportifs exigeants, elle offre des performances durables, une robustesse sans faille et un suivi précis et continu de la santé, même dans les conditions les plus rudes.

Les modes de suivi spécifiques aux sports de plein air de la Galaxy Watch Ultra2 permettent aux utilisatrices et utilisateurs d’optimiser leurs performances et de repousser leurs limites en toute sécurité. La fonction exclusive Trail Run3 enregistre le dénivelé, la progression en montée et l’impact du terrain, pour une gestion optimale de l’allure. S’ajoute à cela l’alerte nutrition4, qui complète la fonction Sweat Loss existante : en mesurant la quantité de transpiration par rapport au poids corporel, elle fournit des recommandations en temps réel sur le moment et la quantité d’eau à consommer.

La Galaxy Watch Ultra2 est également conçue pour la plongée. Grâce à son indice de protection IP69K, à son étanchéité à 10 ATM et à sa certification EN133195, elle résiste non seulement à la poussière et à l’eau, mais elle est également éprouvée pour la plongée. Dès qu’elle est immergée, elle enregistre automatiquement les données de plongée en temps réel, telles que la profondeur, le temps et la température de l’eau6, directement au poignet. Grâce à l’application de plongée exclusive Ultra2, développée en collaboration avec Mares7, leader mondial de l’équipement de plongée, cette montre se transforme en un véritable ordinateur de plongée. Elle fournit des mesures telles que la vitesse de descente et de remontée, ainsi que des indicateurs de seuils permettant de garantir la sécurité de la plongée.

Pour assurer ces fonctions sportives et santé, la Galaxy Watch Ultra2 s’appuie sur des performances matérielles exceptionnelles. Elle est notamment équipée d’une batterie de 800 mAh, soit une capacité supérieure de 35 % à celle du modèle précédent de la gamme Ultra. Propulsée par la toute dernière plateforme Snapdragon Wear® Elite, elle redéfinit les standards de puissance, de vitesse et de précision du GPS. L’écran plus grand offre une luminosité maximale de 5’000 nits8, le niveau le plus élevé jamais atteint pour une montre connectée, garantissant une visibilité optimale même sous un soleil intense.

La Galaxy Watch Ultra2 conserve son boîtier en titane résistant aux chocs pour une robustesse maximale. Malgré une batterie nettement plus puissante, elle se distingue par un design innovant et plus affiné9, adapté aussi bien aux activités de plein air exigeantes qu’à la vie quotidienne. Une refonte interne complète permet de réduire l’épaisseur de l’appareil de 12 % par rapport à la génération précédente. Associée à des bracelets plus légers et plus souples, la Galaxy Watch Ultra2 se porte confortablement jour et nuit afin d’assurer un suivi biométrique constant.

Galaxy Watch9 : bien-être au quotidien, confort absolu et autonomie record

La Galaxy Watch9 est une alliée santé idéale pour le quotidien. Conçue pour les utilisatrices et utilisateurs soucieux de leur santé, elle leur permet d’adopter des habitudes de vie plus saines grâce à un suivi continu et sans effort. La montre transforme les biomarqueurs personnels en données exploitables, aidant ainsi les utilisatrices et utilisateurs à mieux gérer leur journée et à agir proactivement sur leur bien-être à long terme.

Pour remplir pleinement son rôle d’alliée santé, la Galaxy Watch9 conjugue matériel performant et design particulièrement confortable. Elle est dotée d’un boîtier en aluminium, à la fois léger et robuste, qui conserve la silhouette coussin caractéristique de la Galaxy Watch, tout en étant optimisé pour un maintien plus naturel et ajusté au poignet. Associée à une vaste gamme de bracelets Soft-Touch interchangeables, la Galaxy Watch9 reste confortable toute la journée.

Propulsée par la nouvelle plateforme Snapdragon Wear® Elite, la Galaxy Watch9 offre un gain considérable en termes de vitesse et de puissance de calcul pour un suivi de santé fluide et sans latence. Elle est équipée d’une batterie haute performance de 390 mAh.10 De plus, son écran éclatant de 3’000 nits assure une lisibilité parfaite et une visibilité cristalline dans toutes les conditions d’éclairage.

L’intelligence sanitaire propulsée par IA : des données approfondies et concrètes

Le cœur de la Galaxy Watch Ultra2 et de la Galaxy Watch9 réside dans l’intelligence sanitaire appuyée sur l’IA de Samsung. Le capteur BioActive enregistre en continu les données relatives aux habitudes de vie des utilisatrices et utilisateurs afin d’établir un profil santé précis. Grâce à des modèles d’IA sophistiqués, la Galaxy Watch transforme ces données en recommandations proactives et simples. Ainsi, les utilisatrices et utilisateurs comprennent non seulement ce qui se passe dans leur corps, mais savent également comment adapter leur mode de vie en conséquence.

Ces nouvelles fonctions, disponibles sur les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9, incarnent la vision de Samsung en matière de prévention santé. Elles établissent un lien entre les données quotidiennes et des années de recherche clinique rigoureuse menée en collaboration avec des universités et des institutions médicales de renommée mondiale. Sur cette base, la Galaxy Watch est en mesure de fournir des recommandations plus précises et pertinentes dans des domaines clés tels que le sommeil, l’activité physique, la santé cardiovasculaire et la récupération.

Vitals : suivi proactif des indicateurs vitaux personnels pendant le sommeil et envoi de notifications en cas d’écarts significatifs. 11

suivi proactif des indicateurs vitaux personnels pendant le sommeil et envoi de notifications en cas d’écarts significatifs. Heart Health Score : un aperçu de la santé cardiovasculaire grâce à un système de notation simple et à des recommandations personnalisées sur le mode de vie. 12

un aperçu de la santé cardiovasculaire grâce à un système de notation simple et à des recommandations personnalisées sur le mode de vie. Daily Cardio Load : optimisation de l’entraînement grâce à des recommandations personnalisées concernant l’intensité et la durée des exercices, ainsi que le temps de récupération nécessaire. 13

optimisation de l’entraînement grâce à des recommandations personnalisées concernant l’intensité et la durée des exercices, ainsi que le temps de récupération nécessaire. Fitness Index : vue d’ensemble holistique de la condition physique, accompagnée d’objectifs individuels pour améliorer les performances au quotidien. 14

vue d’ensemble holistique de la condition physique, accompagnée d’objectifs individuels pour améliorer les performances au quotidien. Audition : protection sur le long terme de la capacité auditive grâce à des alertes en cas de niveaux sonores dangereux et à des rapports détaillés.15

Grâce à ces fonctions, les utilisatrices et utilisateurs bénéficient d’analyses intelligentes et personnalisées qui leur permettent de gérer précisément leur bien-être sur le long terme et d’atteindre leurs objectifs.

Conçus pour tous les styles de vie : les bracelets sur mesure

Une montre connectée doit être aussi unique que la personne qui la porte. C’est pourquoi les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 proposent une vaste gamme de bracelets adaptés à chaque mode de vie. Parce que l’excellence exige l’équipement adapté à chaque instant, Samsung propose une collection exclusive de bracelets Ultra. Terrain accidenté, plongée profonde ou rendez-vous professionnel, les utilisatrices et utilisateurs peuvent choisir le bracelet parfaitement adapté à leur usage et à leur environnement. Une fonctionnalité optimale sans aucun compromis sur le style.

Le bracelet Marine – un bracelet en silicone encore plus léger et respirant, conçu pour les aventures quotidiennes et les conditions extrêmes.

– un bracelet en silicone encore plus léger et respirant, conçu pour les aventures quotidiennes et les conditions extrêmes. Le bracelet Peakform – un modèle en matériaux hybrides aux finitions haut de gamme alliant élégance et performance sportive.

– un modèle en matériaux hybrides aux finitions haut de gamme alliant élégance et performance sportive. Le bracelet Trail – un bracelet en tissu classique, réputé pour sa respirabilité optimisée et son ajustement parfait, garantissant un confort durable, même lors d’activités de plein air intenses comme la course à pied.

La nouvelle collection de bracelets pour Watch9 a été conçue pour sublimer le style personnel des utilisatrices et utilisateurs, et leur permettre de personnaliser totalement leur look. Grâce à des matériaux innovants et à une palette de couleurs éclatantes, ces bracelets offrent un confort maximal lors des entraînements intensifs comme des activités quotidiennes.

Le bracelet Sports – un modèle polyvalent, plus fin et plus souple, pour un confort absolu et une transition fluide entre le sport et la vie active.

– un modèle polyvalent, plus fin et plus souple, pour un confort absolu et une transition fluide entre le sport et la vie active. Le bracelet Misty – conçu en silicone doux de haute qualité, il épouse parfaitement le poignet pour un maintien stable et antidérapant. Ses designs bicolores subtils donnent une touche d’élégance qui s’intègre harmonieusement à tous les styles vestimentaires.

– conçu en silicone doux de haute qualité, il épouse parfaitement le poignet pour un maintien stable et antidérapant. Ses designs bicolores subtils donnent une touche d’élégance qui s’intègre harmonieusement à tous les styles vestimentaires. Le bracelet Fabric – un bracelet léger et respirant pour le quotidien, offrant un confort maximal, même pendant le sommeil.

La Galaxy Watch Ultra2 et la Galaxy Watch9 offrent des avantages exclusifs via des périodes d’essai gratuites :

Strava – 60 jours d’essai gratuit 16 : rejoignez la communauté sportive la plus active au monde, où 195 millions de personnes dans 185 pays enregistrent leurs performances et se motivent mutuellement. Mais Strava ne se limite pas à l’entraînement : les utilisatrices et utilisateurs peuvent découvrir de nouveaux parcours de course en enregistrant leurs séances directement sur leur montre, puis en ouvrant l’application Strava sur leur smartphone. Pour activer votre essai gratuit, ouvrez l’application Strava sur votre smartphone, allez dans les paramètres et appuyez sur l’offre Samsung.

rejoignez la communauté sportive la plus active au monde, où 195 millions de personnes dans 185 pays enregistrent leurs performances et se motivent mutuellement. Mais Strava ne se limite pas à l’entraînement : les utilisatrices et utilisateurs peuvent découvrir de nouveaux parcours de course en enregistrant leurs séances directement sur leur montre, puis en ouvrant l’application Strava sur leur smartphone. Pour activer votre essai gratuit, ouvrez l’application Strava sur votre smartphone, allez dans les paramètres et appuyez sur l’offre Samsung. iFIT – 2 mois d’essai gratuit17 : explorez des destinations à travers le monde avec les meilleurs coachs iFIT, et enregistrez vos entraînements directement sur votre montre. Pour activer votre essai gratuit, ouvrez l’application Samsung Health sur votre smartphone, puis appuyez sur « Promotion » dans le menu Paramètres.

Samsung Care+

Samsung Care+18 assure une sérénité totale aux utilisatrices et utilisateurs en leur proposant un support expert certifié, tant au niveau national qu’international, incluant une couverture complète et des réparations rapides en cas de dommages accidentels.

De plus, les utilisatrices et utilisateurs de Galaxy Watch peuvent désormais gérer leur forfait Samsung Care+ via le menu « Garantie et services », disponible sur les smartphones Galaxy équipés de One UI 9. Ce nouveau centre de contrôle leur permet d’accéder rapidement aux informations de garantie, aux auto-diagnostics, aux demandes de réparation, au support à distance et aux services Samsung Care+, le tout directement depuis leur smartphone.

Prix et disponibilité19

En synergie avec la nouvelle gamme Galaxy Z, les Galaxy Watch Ultra2 et Watch9 enrichissent l’écosystème IA de Samsung. Alliées du quotidien, elles assurent une expérience utilisateur globale au poignet, dans la poche ou chez soi.

Les Galaxy Watch9, Watch9 Small et Watch Ultra2 sont disponibles à la commande dès maintenant en Suisse.

La Galaxy Watch9 sera disponible en deux tailles : 40 mm et 44 mm. La Galaxy Watch9 est proposée dans les coloris Graphite et Silver à partir de CHF 379 (prix de vente conseillé), tandis que la Galaxy Watch9 Small est disponible en Graphite et Cream à partir de CHF 349 (prix de vente conseillé).

La Galaxy Watch Ultra2 sera disponible en taille 47 mm dans les coloris Titanium Silver et Titanium Gray à partir de CHF 649 (prix de vente conseillé).