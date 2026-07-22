Samsung présente sa nouvelle gamme d’appareils pliables : Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra et Flip8

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Samsung dévoile la nouvelle série Galaxy Z : une gamme élargie qui ouvre les appareils pliables à un nouveau public. Avec le Galaxy Z Fold8, un nouveau format innovant fait son apparition. Une expérience pliable inédite, adaptée à la manière dont les gens explorent, découvrent et s’immergent dans leurs contenus préférés. En Suisse, les nouveaux modèles peuvent être commandés dès maintenant.

La gamme comprend également le Galaxy Z Fold8 Ultra, qui transpose le célèbre standard Ultra de Galaxy aux appareils pliables. L’espace de travail plus vaste garantit une productivité maximale et offre des possibilités optimales pour la création de contenu. Le Galaxy Z Flip8 – le modèle à clapet le plus fin à ce jour – a été conçu pour permettre des interactions rapides et pour s’exprimer librement en déplacement. Forte de sept générations d’innovations en matière d’appareils pliables et des retours des clients et clientes, la nouvelle série Galaxy Z offre plus de choix que jamais : trois modèles différents, adaptés à divers besoins.

Galaxy AI1 a été optimisé pour chacun d’entre eux. Le multitâche est facilité par les écrans plus grands du Galaxy Z Fold8 et du Galaxy Z Fold8 Ultra, tandis que la FlexWindow assistée par IA du Galaxy Z Flip8 permet d’avoir les informations pertinentes et les raccourcis toujours à portée de main. Grâce à l’expertise en IA de partenaires tels que Gemini Intelligence2, les appareils Galaxy offrent des possibilités supplémentaires pour accomplir des tâches en seulement quelques étapes.

« Dès le début, Samsung a façonné le secteur des appareils pliables en collaboration avec les utilisatrices et utilisateurs et a réalisé des progrès significatifs à chaque nouvelle génération », a déclaré Dario Casari, président de Samsung Suisse et Autriche. « Aujourd’hui, nous ouvrons un nouveau chapitre dans l’histoire des appareils pliables avec notre gamme de produits la plus complète à ce jour, qui s’intègre plus naturellement dans le quotidien et est suffisamment performante pour offrir de nouvelles possibilités. »

Le tout nouveau Galaxy Z Fold8 – une nouvelle expérience pliable pour le quotidien

Le Galaxy Z Fold8 s’adresse à toutes les personnes à la recherche d’un appareil pliable qui s’intègre naturellement dans leur quotidien. L’écran extérieur permet d’effectuer des interactions rapides, tandis que le grand écran principal est dédié à la lecture, au visionnage et aux jeux. Grâce à ses formats d’écran intuitifs, à ses performances durables et à sa légèreté, le Fold8 permet de tirer le meilleur parti des contenus et des idées qui comptent.

Conçu pour la découverte

Les formats d’écran du Galaxy Z Fold8 sont conçus pour s’adapter à la façon dont les contenus sont consommés. En adaptant l’écran au contenu, le Fold8 offre une expérience plus immersive, que ce soit pour scroller, regarder des vidéos, lire ou jouer. Avec un poids de seulement 201 g3, le Galaxy Z Fold8 est le Galaxy Z Fold le plus léger jamais conçu par Samsung.4 La batterie de 4’800 mAh5 permet aux utilisatrices et utilisateurs de rester efficaces plus longtemps.6

Une fois replié, l’écran extérieur 10:16 7 offre une expérience familière et confortable. Idéal pour les moments du quotidien, comme les actualités, les mises à jour sur les réseaux sociaux ou les vidéos courtes.

offre une expérience familière et confortable. Idéal pour les moments du quotidien, comme les actualités, les mises à jour sur les réseaux sociaux ou les vidéos courtes. Une fois déplié, l’écran principal au format 4:3 8 offre une surface plus grande permettant de s’immerger pleinement dans les jeux et les films – tout en réduisant l’espace inutilisé lors de la lecture de contenus au format 16:9.

offre une surface plus grande permettant de s’immerger pleinement dans les jeux et les films – tout en réduisant l’espace inutilisé lors de la lecture de contenus au format 16:9. Une fois pivoté, ce même format d’écran se prête naturellement à la lecture et offre un moyen plus confortable de se plonger dans des articles, des livres électroniques ou des contenus longs, sans avoir à emporter un appareil supplémentaire.

Un écran entièrement repensé

Toute la nouvelle série Galaxy Z repose sur une technologie d’écran sophistiquée qui offre des designs plus fins, une durabilité accrue et une expérience visuelle plus harmonieuse.

La nouvelle technologie Flex Titanium permet de concevoir des appareils pliables Samsung plus fins sans compromettre leur stabilité. Flex Titanium associe un alliage de titane à une plaque en titane améliorée, ce qui rend la pliure moins visible.

permet de concevoir des appareils pliables Samsung plus fins sans compromettre leur stabilité. Flex Titanium associe un alliage de titane à une plaque en titane améliorée, ce qui rend la pliure moins visible. La plaque en titane assure la résistance à la pression et aux chocs, ainsi qu’une grande flexibilité lors des pliages répétés.

Grâce au mécanisme d’ouverture optimisé du Galaxy Z Fold8, le système de charnière, la résistance de l’écran et la force magnétique sont parfaitement harmonisés et offrent un fonctionnement plus fluide. 9

Avec une luminosité allant jusqu’à 3’000 nits, Vision Booster et une surface d’écran antireflet, l’écran principal reste brillant et parfaitement lisible, même à l’extérieur.

Une expérience photo claire et polyvalente

Le Galaxy Z Fold8 est conçu pour vous permettre de capturer et de partager plus facilement vos moments préférés, qu’il s’agisse de paysages, de photos de groupe ou de clichés pris sur le vif.

Deux capteurs de 50 MP fournissent des détails en haute résolution aussi bien en mode grand angle qu’en mode ultra grand angle, préservant ainsi la qualité d’image dans différentes situations et conditions de prise de vue. 10

fournissent des détails en haute résolution aussi bien en mode grand angle qu’en mode ultra grand angle, préservant ainsi la qualité d’image dans différentes situations et conditions de prise de vue. Le double enregistrement permet de capturer une même scène sous deux angles différents et de visualiser l’aperçu sur l’écran extérieur. Cela permet de capturer facilement les réactions et les moments partagés.

permet de capturer une même scène sous deux angles différents et de visualiser l’aperçu sur l’écran extérieur. Cela permet de capturer facilement les réactions et les moments partagés. My FanCam11 suit automatiquement le sujet sélectionné et adapte l’enregistrement au format souhaité. Ainsi, en un minimum d’efforts manuels, les scènes dynamiques se transforment en vidéos prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux.

Galaxy Z Fold8 Ultra – l’Ultra pliable pour une productivité maximale

La gamme Ultra incarne le plus haut niveau d’excellence de Galaxy en matière de performances, de fonctionnalité et d’innovation. Avec le Galaxy Z Fold8 Ultra, cette excellence s’allie au design pliable le plus avancé de Samsung. Le grand écran principal de 8 pouces12 offre un espace de travail optimal pour le multitâche, tandis que le système de prise de vue avancé et la batterie longue durée permettent de travailler de manière créative tout au long de la journée. Tous ces fonctionnalités sont intégrées dans le Galaxy Z Fold au design le plus fin à ce jour : une fois déplié, il ne mesure que 4.1 mm d’épaisseur et pèse 215 g.13

La créativité à son plus haut niveau grâce au système de prise de vue de la gamme Ultra

De la prise de vue jusqu’au traitement, le Galaxy Z Fold8 Ultra offre encore plus de liberté. Le système de prise de vue des modèles Ultra et des outils créatifs permettent de créer très facilement du contenu de haute qualité.

Le système de l’objectif principal de 200 MP permet de prendre des photos riches en détails et d’une netteté supérieure. Le mode 200 MP dispose désormais de la technologie High Dynamic Range (HDR) afin d’offrir des images encore plus fidèles à la réalité. 14

permet de prendre des photos riches en détails et d’une netteté supérieure. Le mode 200 MP dispose désormais de la technologie (HDR) afin d’offrir des images encore plus fidèles à la réalité. Un nouvel objectif ultra grand angle de 50 MP offre davantage de détails et de netteté pour les scènes étendues et les prises de vue macro 15 , et offre aux utilisatrices et utilisateurs une plus grande flexibilité pour prendre des photos.

offre davantage de détails et de netteté pour les scènes étendues et les prises de vue macro , et offre aux utilisatrices et utilisateurs une plus grande flexibilité pour prendre des photos. Le téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x permet de réaliser des gros plans d’une clarté et d’une netteté impressionnantes.

avec zoom optique 3x permet de réaliser des gros plans d’une clarté et d’une netteté impressionnantes. La Nightography 16 améliorée permet d’obtenir des photos et des vidéos plus lumineuses et plus nettes dans des conditions de faible luminosité.

améliorée permet d’obtenir des photos et des vidéos plus lumineuses et plus nettes dans des conditions de faible luminosité. Pour les créatifs confirmés, l’enregistrement vidéo en 8K avec le nouveau codec APV offre davantage de flexibilité et de qualité pour les processus de traitement et de production, tandis que le Cine LUT permet de contrôler les couleurs et les tonalités avec une qualité digne du cinéma, directement depuis l’appareil mobile.

Performances, batterie et refroidissement autorégulé pour une productivité tout au long de la journée

Le Galaxy Z Fold8 Ultra a été conçu pour rester rapide et fiable même lors des tâches les plus exigeantes, qu’il s’agisse de multitâches complexes, de création de contenu ou d’applications basées sur l’IA.

Équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy 17 , le Galaxy Z Fold8 Ultra offre les performances nécessaires pour passer d’une application à l’autre, travailler sur un écran plus grand et effectuer des tâches exigeantes en toute fluidité.

, le Galaxy Z Fold8 Ultra offre les performances nécessaires pour passer d’une application à l’autre, travailler sur un écran plus grand et effectuer des tâches exigeantes en toute fluidité. La batterie plus puissante de 5’000 mAh 18 permet aux utilisatrices et utilisateurs de conserver leur productivité plus longtemps 19 et leur offre une journée entière de travail, de créativité et de divertissement, le tout dans un design pliable plus fin.

permet aux utilisatrices et utilisateurs de conserver leur productivité plus longtemps et leur offre une journée entière de travail, de créativité et de divertissement, le tout dans un design pliable plus fin. La nouvelle architecture de charge Dual-DCIC , associée à la charge rapide de 45 W, permet de recharger le Galaxy Z Fold8 Ultra plus rapidement et plus efficacement.

, associée à la charge rapide de 45 W, permet de recharger le Galaxy Z Fold8 Ultra plus rapidement et plus efficacement. Une augmentation de 7 % du volume de graphite améliore la dissipation thermique et permet au Galaxy Z Fold8 Ultra de rester frais et réactif lors de tâches exigeantes.

Galaxy Z Flip8 – l’expérience avec clapet et IA native la plus élégante et la plus expressive

Grâce à la FlexWindow nouvelle génération et à son design à clapet flexible unique en son genre, le Galaxy Z Flip8 s’intègre dans le quotidien en toute simplicité. Avec un poids de seulement 180 g et une épaisseur de 6.1 mm, ce modèle à clapet, le plus fin et le plus léger à ce jour, permet d’avoir des informations, des fonctionnalités et des outils créatifs à tout moment à portée de main.

Une expérience FlexWindow plus intelligente et plus intuitive

Le Galaxy Z Flip8 redéfinit la FlexWindow en tant qu’interface utilisateur basée sur l’IA pour un usage quotidien. Les informations, les fonctionnalités et l’assistance s’affichent au moment où l’on en a besoin.

La nouvelle FlexWindow affiche les applications, les informations et les fonctionnalités directement sur l’écran extérieur. Quelques étapes suffisent ainsi pour accéder à des informations, à des fonctionnalités basées sur l’IA et à des tâches connectées.

affiche les applications, les informations et les fonctionnalités directement sur l’écran extérieur. Quelques étapes suffisent ainsi pour accéder à des informations, à des fonctionnalités basées sur l’IA et à des tâches connectées. Sur la page d’accueil de la FlexWindow, Now Brief 20 fournit des informations et indique les prochaines étapes, ce qui permet de saisir les informations d’un seul coup d’œil et de réagir rapidement.

fournit des informations et indique les prochaines étapes, ce qui permet de saisir les informations d’un seul coup d’œil et de réagir rapidement. Le Galaxy Z Flip8 facilite également l’accès aux fonctionnalités d’automatisation via Gemini Intelligencedepuis la FlexWindow, ce qui permet d’exécuter des actions associées à l’aide du bouton latéral ou de commandes vocales naturelles.

Des selfies plus expressifs en mode Flip grâce à la FlexCam

Le Galaxy Z Flip8 améliore l’expérience de prise vue emblématique de Samsung Flip et transforme les moments du quotidien en contenus encore plus captivants grâce à des angles de prise de vue flexibles, des aperçus en temps réel et des fonctionnalités créatives exclusives aux modèles Flip. Des prises de vue en mode mains libres et des aperçus en temps réel aux selfies vidéo depuis l’écran extérieur et aux selfies exclusifs en mode miroir, le Galaxy Z Flip8 permet d’immortaliser, de visionner et de partager des moments parfaits.

Un objectif de 50 MP avec ProVisual Engine offre une expérience de selfie encore meilleure sur le Galaxy Z Flip8. Il permet de réaliser des portraits riches en détails et des prises de vue de la vie quotidienne avec des tons de peau naturels, un bokeh dynamique et une précision exceptionnelle dans les détails. 21

offre une expérience de selfie encore meilleure sur le Galaxy Z Flip8. Il permet de réaliser des portraits riches en détails et des prises de vue de la vie quotidienne avec des tons de peau naturels, un bokeh dynamique et une précision exceptionnelle dans les détails. Le mode Flex facilite la prise de photos en mode mains libres sous de nombreux angles, tandis que la prise en main façon caméscope avec bouton de zoom offre une tenue plus confortable et plus stable pour les enregistrements vidéo en déplacement.

facilite la prise de photos en mode mains libres sous de nombreux angles, tandis que la offre une tenue plus confortable et plus stable pour les enregistrements vidéo en déplacement. Le mode Super stabilité22 – désormais avec une option de verrouillage horizontal – garantit des vidéos fluides et un cadrage constant, même pour les selfies vidéo enregistrés à partir de l’écran extérieur.

Une nouvelle catégorie d’expériences interactives

En tant qu’appareil personnel le plus utilisé, le smartphone est devenu le principal point d’accès par lequel les utilisatrices et utilisateurs entrent en contact avec l’IA. Galaxy AI fonctionne désormais dans encore plus d’applications et de services, avec des fonctionnalités spécialement optimisées pour les appareils pliables.

Avec Now Brief , les utilisatrices et utilisateurs restent toujours informés grâce à des scénarios avancés, des fiches de briefing personnalisables et des recommandations sur mesure.

, les utilisatrices et utilisateurs restent toujours informés grâce à des scénarios avancés, des fiches de briefing personnalisables et des recommandations sur mesure. Now Nudge 23 aide à concrétiser les idées. Lorsque des projets se dessinent au cours d’une conversation, l’IA peut proposer des actions pertinentes à entreprendre ensuite, comme vérifier un calendrier, trouver un lieu ou enregistrer un emplacement. Sur les appareils pliables dotés d’écrans plus grands, la conversation peut se poursuivre en parallèle.

aide à concrétiser les idées. Lorsque des projets se dessinent au cours d’une conversation, l’IA peut proposer des actions pertinentes à entreprendre ensuite, comme vérifier un calendrier, trouver un lieu ou enregistrer un emplacement. Sur les appareils pliables dotés d’écrans plus grands, la conversation peut se poursuivre en parallèle. Gemini Intelligence permet de passer de la recherche au résultat en quelques étapes seulement, en décrivant simplement ce dont on a besoin. L’automatisation des applications fonctionne désormais avec 49 applications et services pris en charge – de la réservation dans un restaurant à proximité à la recherche de billets, en passant par la poursuite d’une procédure de réservation déjà en cours.

Sécurité et protection des données font partie intégrante de l’expérience

Samsung Knox protège chaque appareil Galaxy à partir de la puce. L’approche multicouche comprend la personnalisation sur l’appareil, le traitement dans le cloud piloté par l’utilisatrice ou l’utilisateur et une protection complète de l’écosystème grâce à Samsung Knox Matrix. Le Personal Data Engine permet de proposer des expériences IA personnalisées et adaptées au contexte directement sur l’appareil, tandis que Knox Enhanced Encrypted Protection crée des environnements de stockage chiffrés spécifiques à chaque application. Knox Vault offre en outre un niveau de protection physique inviolable pour les informations.24 Associées aux paramètres Advanced Intelligence et à Personal Data Intelligence, ces mesures de protection contribuent à sécuriser les données tout en permettant aux utilisatrices et utilisateurs de mieux comprendre le fonctionnement des fonctionnalités IA.

One UI 9.0 introduit également un nouveau tableau de bord dédié aux activités de l’assistant IA, qui offre aux utilisatrices et utilisateurs un aperçu centralisé de toutes les automatisations IA exécutées pour leurs besoins. Au lieu de passer sans cesse d’une application ou d’un service à l’autre, les utilisatrices et utilisateurs peuvent consulter les actions réalisées par l’IA en un seul et même endroit et accéder directement à l’agent concerné pour obtenir des informations complémentaires et modifier les paramètres. Des alertes de confidentialité améliorées informent également les utilisatrices et utilisateurs de manière proactive des risques potentiels en matière de confidentialité, y compris des tentatives non nécessaires d’accès aux autorisations en arrière-plan. Cela leur permet d’intervenir à temps, avant que ces risques ne passent inaperçus.

Ensemble, ces avancées devraient permettre à l’IA de devenir non seulement plus performante, mais aussi plus compréhensible et plus facile à contrôler. En offrant aux utilisatrices et utilisateurs davantage de transparence, des choix plus clairs et une meilleure protection, la nouvelle série Galaxy Z contribue à ce que les expériences IA personnalisées restent basées sur la confiance.

Premiers pas avec la nouvelle série Galaxy Z

Pour toutes les personnes qui passent d’iOS à Galaxy, la nouvelle version de Smart Switch facilite plus que jamais le transfert de données.25 En scannant un code QR qui s’affiche sur leur nouveau smartphone, les utilisatrices et utilisateurs d’iPhone peuvent transférer leurs données vers leur nouvel appareil sans fil et sans applications supplémentaires. Smart Switch transfère non seulement les données personnelles, mais aussi les comptes Samsung et Google, les aides à l’utilisation, les informations relatives à l’eSIM, les mots de passe, les clés d’accès et d’autres paramètres. Cela facilite considérablement le passage à un nouvel appareil et réduit sensiblement le temps de configuration. Grâce à la nouvelle compatibilité AirDrop de Quick Share26, le partage de fichiers entre les appareils iOS et Galaxy s’effectue désormais de manière fluide dans les deux sens.

Une protection complète est également assurée. Samsung Care+27 propose notamment des réparations rapides en cas de dommages accidentels, des prestations de garantie étendues et une assistance par des experts certifiés, tant dans le pays qu’à l’étranger. Ainsi, après la migration, les utilisatrices et utilisateurs peuvent profiter pleinement de leur expérience Samsung en toute sérénité. One UI 9 introduit également « Garantie et services », une nouvelle section des paramètres qui permet aux utilisatrices et utilisateurs d’accéder directement depuis leur appareil aux informations relatives à la garantie, aux autodiagnostics, aux demandes de réparation et à l’assistance à distance.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8 sont désormais disponibles à la commande en Suisse dans les coloris Graphite et Cream. Le Z Fold8 Ultra est disponible à partir de CHF 1’899 (PVC), le Z Fold8 à partir de CHF 1’729 (PVC) et le Z Flip8 à partir CHF 1’149 (PVC). En exclusivité sur Samsung.com, le Galaxy Z Fold8 Ultra est également disponible dans les coloris Violet Shadow et Green Shadow, le Galaxy Z Fold8 dans les coloris Lavender et Pistachio, ainsi que le Galaxy Z Flip8 dans les coloris Pink et Mint.28

Les clients et clientes qui achètent un nouveau smartphone Galaxy Foldable sur Samsung.com et souscrivent à un abonnement mensuel Samsung Care+ bénéficient des trois premiers mois d’assurance gratuits.29