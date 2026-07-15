Samsung lance la technologie Flex Titanium et poursuit le développement de ses écrans pliables

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Samsung dévoile aujourd’hui la nouvelle technologie Flex Titanium, intégrée à la dernière génération d’appareils Galaxy pliables. La nouvelle conception de l’écran s’appuie sur les innovations et le savoir-faire technique accumulés au fil de sept générations d’appareils pliables et tire parti des progrès réalisés au niveau de la structure et des matériaux pour offrir une meilleure expérience visuelle, une plus grande robustesse et un pli moins visible. La technologie Flex Titanium intègre deux composants à base de titane : une fine couche en alliage et une plaque, toutes deux de ce même métal. Ensemble, elles garantissent un équilibre optimal de la structure de l’écran pliable entre finesse, souplesse et solidité.

« La force de Samsung sur le segment des appareils pliables réside dans sa capacité à répondre aux besoins des utilisatrices et utilisateurs au moyen de technologies offrant une réelle valeur ajoutée au quotidien », explique Sunghoon Moon, EVP et Senior Executive du Mobile R&D Office H/W chez Samsung. « La prochaine génération d’appareils Galaxy pliables s’appuie sur les nombreuses années d’expérience et d’innovation de Samsung en matière d’écrans, afin d’intégrer les derniers progrès technologiques à ses appareils et d’améliorer ainsi l’expérience utilisateur. »

Appareils pliables : des années d’expérience

Samsung a largement contribué au progrès des technologies d’affichage et à leur démocratisation auprès d’un large public via les appareils mobiles. Parmi celles-ci, les écrans AMOLED, lancés en 2007, dont la généralisation massive est en cours, ainsi que le développement d’écrans flexibles.

Ce n’est qu’à travers une optimisation continue en conditions réelles que ces technologies d’avant-garde déploient pleinement leur potentiel et offrent une valeur ajoutée. Au fil de sept générations d’appareils pliables Galaxy, Samsung est resté à l’écoute des commentaires des utilisatrices et utilisateurs, qui lui ont permis d’acquérir une compréhension approfondie des attentes liées à cette catégorie : une qualité d’image supérieure et plus immersive et un pli moins visible, sans pour autant compromettre la robustesse ni la maniabilité.

Pour répondre à ces attentes, Samsung a dû repenser la conception de ses écrans pliables et combiner plusieurs innovations technologiques, matérielles et mécaniques révolutionnaires. Il en résulte une nouvelle évolution majeure des écrans pliables : la technologie Flex Titanium. Grâce à la parfaite intégration de ces innovations à ses écrans et ses appareils, Samsung entend bien rester la référence incontournable du secteur de la téléphonie mobile et proposer une expérience utilisateur toujours plus exceptionnelle à l’avenir.

Flex Titanium : toujours plus de confort visuel

Pour créer un écran offrant une expérience visuelle immersive tout en résistant à une utilisation quotidienne, Samsung a adopté une nouvelle approche conceptuelle qui nécessitait un matériau suffisamment robuste pour résister aux chocs extérieurs, suffisamment souple pour supporter des cycles répétés de dépliage et de repliage, et suffisamment mince pour s’intégrer à la finesse de l’appareil. Concilier ces trois facteurs a joué un rôle déterminant dans les progrès qu’ont connus les écrans pliables. Le titane répond précisément à ces critères.

Réputé pour sa résistance et sa solidité, il entre dans la fabrication de certains équipements soumis aux contraintes les plus extrêmes, notamment les antennes de satellites ou les roues des rovers utilisés sur Mars. Si cette robustesse fait du titane un matériau fiable, sa rigidité représente toutefois un défi technique de taille lorsqu’il s’agit de l’intégrer à la structure mince et souple d’un écran pliable. Fort de son expertise, Samsung a su intégrer le titane sous forme de deux éléments essentiels : une fine couche d’alliage, ainsi qu’une plaque, toutes deux de ce même métal.

La couche en alliage de titane, située sous la dalle OLED, renforce l’écran de l’intérieur. Comparé à une couche de polymère, ce matériau offre une résistance mécanique 20 fois supérieure. Un procédé de laminage de haute précision l’affine considérablement (environ un tiers de l’épaisseur moyenne d’un cheveu humain) et participe à la finesse de la dalle.

Sous celle-ci se trouve une plaque en titane robuste et flexible qui la soutient et assure un contact plus étroit avec le module en éliminant, grâce à une technologie de perforation avancée, les poches d’air entre celui-ci et la colle appliquée sur la plaque. Cette nouvelle conception garantit une plus grande robustesse du dessous de l’écran en position ouverte, tout en conservant la souplesse nécessaire pour endurer de multiples ouvertures et fermetures.

Par ailleurs, l’intégration d’une architecture haute résolution et de matériaux organiques de nouvelle génération permet à ce nouvel écran d’offrir une résolution d’une éclatante précision tout en réduisant la consommation d’énergie – ce qui améliore de manière spectaculaire son efficacité énergétique globale.

« Grâce à une structure micro-perforée finement travaillée au niveau de la zone de pliage de la plaque de titane, nous sommes parvenus à allier souplesse et haute résistance », explique Kyung-Jin Yoo, Corporate EVP et Head of Mobile Display Product Development de Samsung. « En associant un système d’affichage haute définition à de nouveaux matériaux organiques pour optimiser l’efficacité énergétique, nous renforçons encore la compétitivité de la prochaine génération d’appareils Galaxy pliables. »

L’ensemble de ces progrès aboutit à un écran pliable robuste, qui offre une immersion optimale grâce à un affichage sans rupture visuelle et réduisant la visibilité du pli. C’est grâce à cet équilibre parfait entre résistance, souplesse et solidité structurelle que Samsung reste la référence en matière d’écrans pliables.

La nouvelle technologie Flex Titanium sera dévoilée en même temps que la prochaine génération d’appareils Galaxy pliables. Rendez-vous lors du prochain Galaxy Unpacked pour en savoir plus.