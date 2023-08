SAMURAI SHODOWN : est désormais disponible sur iOS et Android via la plateforme mobile de Netflix

Cette version mobile sur iOS et Android rejoint ainsi les versions consoles et PC de SAMURAI SHODOWN, déjà disponibles.

Grâce à ce lancement sur Netflix, les combattants de SAMURAI SHODOWN ainsi que 11 personnages en DLC issus des versions consoles et PC débarquent sur mobile, pour un total de 27 personnages jouables ! SAMURAI SHODOWN pour Netflix bénéficie de contrôles simples (parfaits pour le jeu mobile) et d’un mode combat en ligne. Il est disponible en exclusivité pour les membres de Netflix.

Yasuyuki Oda, Chief Producer de SAMURAI SHODOWN, commente : « La version console de SAMURAI SHODOWN est sortie en 2019, et a été massivement acclamée par les fans de jeux de combat du monde entier. Ce succès a permis au titre de s’exporter sur d’autres plateformes (avec des versions PC et cloud gaming). Nous sommes désormais ravis de voir SAMURAI SHODOWN débarquer sur iOS et Android via l’application mobile de Netflix. Nous espérons que vous apprécierez également les combats intenses à base d’armes du jeu sur les appareils mobiles ! »