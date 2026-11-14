Google lance ses premières lunettes intelligentes Android XR avec Gemini dès 395 dollars

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Google accélère son offensive sur le marché des objets connectés avec ses premières lunettes intelligentes Android XR. Développées en collaboration avec Samsung, Warby Parker et Gentle Monster, ces montures intègrent l’intelligence artificielle Gemini, une caméra de 12 mégapixels et des commandes vocales avancées. Les précommandes débutent sur certains marchés, avec des prix annoncés à partir de 395 dollars.

Google franchit une nouvelle étape dans le développement des objets connectés avec l’ouverture des précommandes de ses premières lunettes intelligentes Android XR. Conçues en collaboration avec Samsung et les spécialistes de la lunetterie Warby Parker et Gentle Monster, ces nouvelles montures misent sur l’intelligence artificielle Gemini, la commande vocale et la capture d’images plutôt que sur un affichage en réalité augmentée. Proposées à partir de 395 dollars, elles ambitionnent de concurrencer les Ray-Ban Meta et de transformer les interactions quotidiennes avec les assistants numériques. Les premières livraisons sont annoncées pour le 10 décembre 2026 sur certains marchés.

Google Android XR : une nouvelle offensive sur le marché des lunettes intelligentes

Après plusieurs années d’expérimentations dans le domaine de la réalité augmentée et des technologies portables, Google entend revenir au premier plan avec une nouvelle génération de lunettes connectées. Le groupe de Mountain View officialise l’ouverture des précommandes de ses premières montures intelligentes reposant sur Android XR, sa plateforme destinée aux expériences immersives et aux dispositifs de réalité étendue.

Développés dans le cadre d’une collaboration associant Samsung, Gentle Monster et Warby Parker, ces nouveaux accessoires témoignent d’un changement d’orientation dans la stratégie du géant américain. Plutôt que de privilégier des dispositifs complexes intégrant des écrans miniaturisés et des systèmes avancés de projection, Google mise sur une approche plus discrète, centrée sur l’intelligence artificielle, la photographie et les interactions vocales.

Baptisée Intelligent Eyewear, cette nouvelle famille de produits ambitionne de rendre les fonctionnalités de Gemini accessibles sans nécessiter de consulter constamment l’écran d’un smartphone. L’utilisateur peut ainsi interroger son assistant, obtenir des informations sur son environnement ou gérer certaines communications directement depuis ses lunettes.

Cette philosophie rapproche les nouvelles montures de Google des Ray-Ban Meta, qui ont contribué à populariser les lunettes intelligentes équipées de caméras et d’assistants vocaux.

La différence réside notamment dans l’intégration de l’écosystème Google, avec Gemini, Google Maps et les différents services numériques de l’entreprise. En associant ses technologies logicielles au savoir-faire de fabricants spécialisés dans la lunetterie, Google souhaite proposer un produit capable de s’intégrer naturellement aux habitudes quotidiennes.

Warby Parker et Gentle Monster : des lunettes connectées à partir de 395 dollars

Pour accompagner cette nouvelle offensive, Google a choisi de collaborer avec deux marques reconnues dans l’univers de la lunetterie.

Warby Parker propose une première collection dont le tarif débute à 395 dollars. Gentle Monster adopte pour sa part un positionnement légèrement supérieur, avec des modèles commercialisés à partir de 449 dollars.

Ces prix placent les nouvelles lunettes Android XR dans une catégorie intermédiaire entre les accessoires connectés traditionnels et les dispositifs immersifs haut de gamme. Ils témoignent également de la volonté de Google de toucher un public plus large que celui des seuls passionnés de réalité augmentée.

Le choix de partenaires issus de l’univers de la mode et de l’optique n’a rien d’anodin. Pour espérer convaincre les consommateurs, les lunettes intelligentes doivent désormais répondre à des exigences qui dépassent leurs seules performances technologiques.

Le confort, le poids, l’esthétique et la discrétion constituent autant de critères déterminants pour un accessoire destiné à être porté pendant plusieurs heures.

En confiant une partie de la conception à Warby Parker et Gentle Monster, Google cherche à éviter l’apparence parfois encombrante des premiers dispositifs de réalité augmentée.

L’objectif consiste à proposer des montures dont l’allure demeure proche de celle de lunettes conventionnelles, tout en intégrant les composants nécessaires à la photographie, à la communication et à l’assistance par intelligence artificielle.

Cette stratégie pourrait constituer un avantage important sur un marché où l’acceptation sociale des technologies portables demeure l’un des principaux obstacles à leur généralisation.

Des lunettes Android XR sans écran, mais équipées d’une caméra de 12 mégapixels

Contrairement aux casques de réalité mixte et à certaines lunettes de réalité augmentée, les nouveaux modèles Android XR de Google ne disposent pas d’un affichage tête haute.

Cette absence d’écran intégré représente un choix technique majeur. Elle permet de limiter le nombre de composants nécessaires et de réduire les contraintes liées au poids, à l’encombrement et à la consommation énergétique.

L’expérience repose essentiellement sur trois éléments : des haut-parleurs intégrés aux branches, un système de microphones et une caméra destinée à capturer l’environnement.

Selon les caractéristiques annoncées, les lunettes embarquent un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels prenant en charge la capture d’images HDR ainsi qu’un système de stabilisation vidéo.

Cette configuration permet de photographier ou de filmer une scène sans sortir son téléphone de sa poche. L’utilisateur peut déclencher une capture directement depuis ses lunettes, ce qui facilite l’enregistrement spontané de certains moments.

Le dispositif repose également sur une puce Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, conçue pour les accessoires connectés nécessitant des fonctions de traitement d’images, de communication et d’intelligence artificielle.

L’utilisation d’un processeur spécialisé permet de répartir certaines opérations entre les lunettes et le smartphone associé, tout en tenant compte des contraintes énergétiques propres à ce format.

L’absence d’écran signifie néanmoins que les informations ne sont pas projetées devant les yeux de l’utilisateur. Les indications de navigation, les réponses de Gemini et les traductions reposent principalement sur des interactions audio ou sur les appareils connectés.

Il s’agit donc davantage de lunettes intelligentes assistées par IA que de véritables lunettes de réalité augmentée visuelle.

Gemini devient le véritable cerveau des lunettes intelligentes de Google

L’intégration de Gemini constitue l’élément central de cette nouvelle génération d’accessoires connectés.

Google souhaite dépasser les fonctionnalités relativement limitées des assistants vocaux traditionnels en proposant une intelligence artificielle capable de comprendre des demandes formulées naturellement, d’interpréter certains éléments de l’environnement et d’enchaîner plusieurs opérations.

L’utilisateur peut notamment solliciter Gemini pour obtenir des informations sur un monument situé devant lui, identifier certains éléments visibles ou poser des questions liées à une situation particulière.

Grâce à la caméra embarquée, l’assistant peut exploiter des informations visuelles afin d’enrichir ses réponses, sous réserve des fonctionnalités disponibles et des autorisations accordées.

Cette approche transforme les lunettes en une interface permettant de relier plus directement le monde physique aux services numériques.

Plutôt que de photographier un objet avec son smartphone avant de lancer une recherche, l’utilisateur peut interroger son assistant depuis les lunettes.

Google met également en avant la possibilité de réaliser des tâches plus élaborées, notamment lorsqu’elles nécessitent l’intervention de plusieurs services compatibles.

Un utilisateur pourrait ainsi demander à Gemini de préparer une commande auprès d’un établissement partenaire ou de rechercher certaines informations avant d’effectuer une action.

La réalisation de ces opérations dépend toutefois des applications prises en charge, des paramètres du compte et des confirmations éventuellement nécessaires.

L’ambition est de rendre l’interaction avec l’intelligence artificielle aussi naturelle qu’une conversation, sans imposer de navigation constante dans les menus d’un appareil.

« Hey Gemini » remplace progressivement les commandes vocales traditionnelles

Les nouvelles lunettes marquent également une évolution symbolique dans la stratégie de Google en matière d’assistance vocale.

L’entreprise met en avant l’expression « Hey Gemini » pour déclencher directement son assistant d’intelligence artificielle.

Ce changement illustre la place désormais centrale accordée à Gemini dans l’écosystème Google, alors que la formule « Hey Google » a longtemps constitué le principal moyen d’interagir avec les assistants de la marque.

Au-delà de cette évolution terminologique, l’objectif consiste à proposer une expérience conversationnelle plus souple.

Les utilisateurs ne sont plus nécessairement contraints de mémoriser une succession de commandes prédéfinies. Ils peuvent formuler des demandes plus naturelles, apporter des précisions et poursuivre un échange en tenant compte du contexte.

Cette approche pourrait se révéler particulièrement adaptée aux lunettes intelligentes, dont l’absence d’écran impose de privilégier des interactions rapides et intuitives.

La commande vocale devient ainsi le principal moyen d’accéder aux fonctionnalités du dispositif, qu’il s’agisse d’interroger Gemini, de gérer une communication ou de déclencher certaines opérations.

L’efficacité de cette interface dépendra néanmoins de la qualité de la reconnaissance vocale, de la gestion des environnements bruyants et de la capacité de l’assistant à interpréter correctement les demandes.

Google Maps, traduction en temps réel et gestion des notifications

Les nouvelles lunettes Android XR ne se limitent pas à la photographie ou aux conversations avec Gemini. Elles cherchent également à simplifier plusieurs usages courants du smartphone.

L’intégration avec Google Maps doit notamment permettre d’obtenir des indications de navigation sans consulter systématiquement l’écran du téléphone.

Les informations peuvent être communiquées par l’intermédiaire des haut-parleurs intégrés, une approche particulièrement adaptée aux déplacements à pied et à certaines situations de mobilité.

Google met également en avant des fonctions de traduction destinées à faciliter les échanges entre personnes parlant différentes langues.

L’assistant peut intervenir pour interpréter une conversation et restituer les informations dans une langue comprise par l’utilisateur, selon les langues et les fonctionnalités prises en charge.

Cette possibilité pourrait intéresser les voyageurs, mais également les professionnels évoluant dans des environnements internationaux.

Les lunettes permettent par ailleurs de gérer certaines communications, notamment les appels téléphoniques et les notifications.

Gemini peut proposer un résumé des messages manqués afin d’éviter de consulter individuellement chaque alerte reçue sur le smartphone.

L’ensemble de ces fonctionnalités vise à réduire la dépendance à l’écran tout en maintenant l’accès aux principaux services numériques.

Cette promesse devra toutefois être évaluée à l’usage, notamment en ce qui concerne l’autonomie, la qualité audio et la pertinence des informations communiquées par l’assistant.

Confidentialité : Google renforce les protections autour de la caméra intégrée

L’arrivée de lunettes équipées de caméras soulève inévitablement des interrogations concernant la protection de la vie privée.

Depuis les premières Google Glass, la possibilité d’enregistrer des images à l’aide d’un accessoire porté sur le visage suscite des débats sur le consentement des personnes filmées et les risques de captation discrète.

Google affirme avoir intégré plusieurs mécanismes destinés à limiter ces préoccupations.

Un témoin lumineux LED doit notamment signaler l’activation de la caméra afin d’informer les personnes situées à proximité qu’une capture est en cours.

Le dispositif prévoit également un mécanisme de protection empêchant l’enregistrement vidéo lorsque cet indicateur est volontairement obstrué.

Cette mesure vise à rendre plus difficile l’utilisation de la caméra à l’insu de l’entourage, même si elle ne saurait à elle seule garantir le respect de la vie privée dans toutes les situations.

Google annonce également des protections concernant les données visuelles exploitées par Gemini.

Selon les engagements présentés, les images transmises à l’assistant ne seraient pas utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle ni pour personnaliser les publicités.

Le traitement des informations visuelles intégrerait en outre un floutage automatique des visages de tiers avant leur analyse par l’IA.

Ces dispositions constituent des garanties importantes, mais leur efficacité dépendra de leur mise en œuvre technique et des conditions précises de traitement des données.

La question de la confidentialité demeure particulièrement sensible pour les dispositifs capables d’observer l’environnement immédiat de leur utilisateur.

Pour Google, la transparence sur les mécanismes de capture, de stockage et de traitement des images représentera donc un enjeu essentiel afin de convaincre les consommateurs.

Une compatibilité limitée aux Google Pixel, Samsung Galaxy et certains iPhone

Malgré leurs ambitions, les premières lunettes Android XR ne seront pas immédiatement compatibles avec l’ensemble des smartphones du marché.

Google privilégie initialement une sélection d’appareils répondant à des exigences logicielles et matérielles spécifiques.

La liste annoncée comprend notamment les Google Pixel 7 et modèles ultérieurs, certains smartphones Samsung Galaxy équipés de One UI 9 ou d’une version plus récente, ainsi que les iPhone 13 Pro et générations suivantes.

Cette prise en charge d’une partie de l’écosystème Apple constitue un élément intéressant de la stratégie commerciale de Google.

Alors que certains smartphones Android concurrents, notamment chez Xiaomi ou Honor, ne figurent pas parmi les premiers appareils compatibles, les utilisateurs d’iPhone peuvent accéder à cette nouvelle catégorie d’accessoires sous certaines conditions.

Ce choix pourrait permettre à Google d’élargir rapidement son public potentiel au-delà des seuls propriétaires de smartphones Pixel.

La compatibilité ne garantit toutefois pas nécessairement une expérience identique sur toutes les plateformes.

Certaines fonctionnalités pourraient dépendre des autorisations disponibles, des applications installées et des restrictions propres à Android ou iOS.

Les utilisateurs devront donc vérifier la prise en charge exacte de leur appareil avant d’envisager l’acquisition de ces lunettes.

Une extension à d’autres smartphones reste envisageable, mais aucun calendrier précis de généralisation n’est indiqué.

Google a choisi d’ouvrir les précommandes de ses premières lunettes intelligentes Android XR à quelques semaines de la période des fêtes de fin d’année.

Les premières commandes concernent les États-Unis, le Canada et la Corée du Sud, avec des disponibilités susceptibles de varier selon les marques et les modèles.

Les tarifs annoncés débutent à 395 dollars pour les montures Warby Parker et à 449 dollars pour celles de Gentle Monster.

Les premières livraisons sont prévues pour le 10 décembre 2026.

Ce calendrier permet à Google de positionner ses nouveaux accessoires sur le marché des objets connectés avant les fêtes, une période traditionnellement importante pour les ventes de produits électroniques.

Pour l’heure, aucune commercialisation officielle en Suisse n’est précisée dans les informations communiquées.

Les consommateurs helvétiques devront donc patienter pour connaître une éventuelle date de disponibilité locale, les modèles proposés et les prix en francs suisses.

Il restera également à déterminer si toutes les fonctionnalités de Gemini seront accessibles en français dès le lancement, notamment pour les utilisateurs de Suisse romande.

Les restrictions linguistiques et géographiques pourraient en effet influencer l’intérêt du produit sur certains marchés européens.

Google Android XR face aux Ray-Ban Meta : la bataille des lunettes IA s’intensifie

Avec cette nouvelle gamme, Google s’engage plus directement dans un marché où Meta bénéficie déjà d’une visibilité importante grâce à ses lunettes connectées développées avec Ray-Ban.

Les deux entreprises partagent une ambition comparable : proposer des accessoires suffisamment discrets pour être portés quotidiennement, tout en intégrant des fonctions de photographie, de communication et d’assistance par intelligence artificielle.

Google dispose néanmoins d’atouts spécifiques, notamment l’étendue de son écosystème logiciel et l’intégration de Gemini.

L’accès à Google Maps, aux services de communication et aux fonctionnalités contextuelles de l’assistant pourrait constituer un argument intéressant pour les utilisateurs déjà familiarisés avec les applications du groupe.

De son côté, Meta bénéficie de son expérience dans les objets connectés et de son intégration avec les réseaux sociaux et les services de communication de son écosystème.

La concurrence devrait donc se jouer sur plusieurs critères : qualité des photographies et des vidéos, confort des montures, autonomie, performances de l’assistant vocal et respect de la confidentialité.

Le prix constituera également un facteur déterminant, particulièrement dans un segment où les consommateurs doivent encore être convaincus de l’utilité quotidienne des lunettes intelligentes.

En privilégiant une expérience sans affichage intégré, Google semble vouloir favoriser l’accessibilité et la simplicité plutôt que la sophistication des dispositifs de réalité augmentée les plus avancés.

Les lunettes Android XR pourraient redéfinir l’utilisation quotidienne de Gemini

L’arrivée des premières lunettes intelligentes Android XR illustre une évolution majeure dans la manière dont Google envisage l’avenir de l’intelligence artificielle.

Alors que Gemini s’est d’abord imposé sur les smartphones, les ordinateurs et les services en ligne, son intégration à des accessoires portables pourrait progressivement modifier les habitudes d’interaction avec les technologies numériques.

Les lunettes représentent un support particulièrement intéressant pour cette ambition. Toujours accessibles lorsqu’elles sont portées, elles permettent d’interroger un assistant sans sortir un appareil de sa poche et d’obtenir des informations en fonction de son environnement immédiat.

Cette proximité entre l’utilisateur, l’intelligence artificielle et le monde physique constitue l’une des principales promesses de cette nouvelle génération de produits.

Elle s’accompagne néanmoins de défis importants, notamment en matière d’autonomie, de confidentialité, de compatibilité et d’acceptation sociale.

Avec des tarifs débutant à 395 dollars et une commercialisation annoncée pour décembre 2026 sur certains marchés, Google entend franchir une première étape vers une adoption plus large de ses technologies portables.

En associant Android XR, Gemini et le savoir-faire de Warby Parker et Gentle Monster, Google ne cherche pas simplement à commercialiser une nouvelle paire de lunettes connectées. Le groupe américain ambitionne de faire de l’intelligence artificielle un compagnon numérique permanent, capable d’accompagner l’utilisateur dans ses déplacements, ses communications et ses interactions avec le monde qui l’entoure. Reste à savoir si cette approche, plus discrète que la réalité augmentée traditionnelle, suffira à imposer durablement les lunettes intelligentes dans le quotidien des consommateurs.