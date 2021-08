SEGA annonce l’ultime épisode de sa web série animée consacrée à Sonic !

Partager Facebook

SEGA sort le second et ultime chapitre de sa web série animée, Sonic Colours: Rise of the Wisps, présentant des éléments de l’histoire du prochain Sonic Colours: Ultimate, qui sortira le 7 septembre.

Dans l’épisode final d’aujourd’hui, la température monte tandis que Sonic et le Wisp de Jade affrontent l’homme de main robotisé du Dr. Eggman, le double robotique du Flou Bleu. Le duo devra tout faire pour sauver les Wisps des griffes du Dr. Eggman avant que ce dernier n’exploite leur pouvoir pour servir ses plans diaboliques. C’est une course contre la montre tandis que Sonic et Jade s’associent afin de défaire les plans machiavéliques du Dr.Eggman qui consistent à exploiter le pouvoir des Wisps pour s’emparer de l’univers.

Les fans de Sonic rencontreront tous les Wisps présents dans Sonic Colours: Ultimate, le remaster du jeu de plateforme tant apprécié Sonic Colours, sorti en 2010 sur Wii. Cette nouvelle version sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™ le 7 septembre.

