Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Suzanne a seize ans. Elle vit dans une famille aimante. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours, pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y rencontre un homme qui devient son obsession. Malgré leur différence d’âge, ils tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque de passer à côté de sa vie.

Avec Seize Printemps, la fille de Sandrine Kiberlain et de Vincent Lindon signe son premier film. Un film sensible et délicat qui met en scène une éducation sentimentale où la jeune femme de 21 ans incarne également le personnage principal. L’histoire est certes ténue et le film au charme désuet un brin naïf. Se souvenant de « A nos amours » de Maurice Pialat et de « L’effrontée » de Claude Miller , la jeune réalisatrice, actrice, scénariste, nous livre néanmoins une œuvre très prometteuse.









Seize printemps

Un film de Suzanne Lindon

Avec Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Florence Viala

Distributeur : First Hand Films

Durée : 74 min.

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 7 juillet 2021