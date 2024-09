SkyVerse une nouvelle cinématique pour célébrer les 25 ans du studio

Partager Facebook

Une aventure en monde ouvert à bord de votre propre vaisseau

Lors de la gamescom 2024, Bohemia Interactive a dévoilé SkyVerse, un RPG bac-à-sable en voxel développé en collaboration avec Enjoy Studio, les créateurs de The Witch of Fern Island.

SkyVerse propose une aventure en vue à la première personne dans un monde ouvert généré de manière procédurale, rempli d’îles flottantes, de combats, d’artisanat et d’environnements entièrement destructibles. Les joueurs devront explorer et survivre dans ce vaste monde aux commandes de leurs propres vaisseaux volants dans les modes solo et coopératif du jeu. Chaque capitaine pourra créer son propre vaisseau.

Pour célébrer le 25ème anniversaire de Bohemia Interactive, une bande-annonce de 3 minutes présentant le jeu vient d’être dévoilée.

Avec son vaste monde évolutif et son gameplay immersif, SkyVerse promet d’offrir une aventure unique où les joueurs pourront combattre, explorer des donjons et utiliser leurs pouvoirs magiques.