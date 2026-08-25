Sony annonce le Xperia 10 VIII pour encore plus de confort d’utilisation au quotidien

Eric Rivera 25 août 2026 Android, News, Techno, Téléphone mobile, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Un écran plus lumineux, des haut-parleurs stéréo améliorés et un accès rapide aux applications de paiement et de fidélité.

Sony présente le Xperia 10 VIII, un smartphone de la série 10 conçu pour offrir une grande facilité d’utilisation. Parmi les principales caractéristiques essentielles, on retrouve un écran environ 50 % plus lumineux que celui du modèle précédentpour une meilleure visibilité, même en extérieur ; des haut-parleurs stéréo améliorés offrant un son plus clair et plus puissant, avec un volume global optimisé et des basses plus marquées ; ainsi qu’un accès rapide aux services de paiement et de fidélité grâce au menu « Récompenses et Paiements », qui permet d’accéder instantanément aux applications de paiement et de fidélité les plus utilisées d’une simple double pression sur le bouton d’alimentation.

Le Xperia 10 VIII offre également jusqu’à deux jours d’autonomie2, une conception de batterie longue durée pour que vous puissiez conserver votre Xperia encore plus longtemps, ainsi qu’une grande facilité d’utilisation au quotidien grâce à son poids plume.

Présentation détaillée des principales caractéristiques du produit

• Un écran plus lumineux pour une meilleure visibilité en extérieur

L’écran est environ 50 % plus lumineux que celui du modèle précédent1, ce qui permet aux utilisateurs de le consulter plus facilement à l’extérieur. L’appareil ajuste également automatiquement les couleurs en fonction de la luminosité ambiante, garantissant ainsi une visualisation claire et une utilisation confortable dans des situations quotidiennes, comme la consultation de cartes à l’extérieur pendant la journée.

• Haut-parleurs stéréo améliorés pour un son plus puissant

Un système de haut-parleurs amélioré et un réglage optimisé des haut-parleurs stéréo avant offrent un volume et une qualité sonore améliorée. Le volume global est environ 15 % plus élevé que celui du modèle précédent1, tandis que les basses sont plus de 30 % plus puissantes, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de vidéos et de musique avec un son plus clair et plus puissant.

• Accès rapide aux applications de paiement et de fidélité grâce au menu « Récompenses et Paiements »

En appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation, les utilisateurs peuvent lancer rapidement les applications qu’ils utilisent le plus souvent, telles que les applications de paiement et les programmes de fidélité. Ce raccourci accessible d’une seule main facilite les transactions quotidiennes, notamment lorsque vous êtes pressé.

• Jusqu’à deux jours d’autonomie et des performances fiables au quotidien

Une batterie haute capacité offre jusqu’à deux jours d’autonomie2, tandis que sa conception à longue durée de vie permet de conserver ses performances même après quatre ans3. L’appareil associe également 8 Go de mémoire vive à jusqu’à 6 Go de mémoire vive virtuelle, pour une navigation plus rapide et plus fluide entre les applications.

• Aspect léger, design translucide

S’inspirant du concept d’une couche translucide, le panneau arrière est réalisé dans un matériau transparent doté d’un revêtement mat et transparent. Il en résulte un aspect léger et une finition sobre et raffinée, idéale pour un usage quotidien, disponible en trois coloris : Frozen White, Frosted Grey et Misty Lilac.

• Étui Xperia 10 VIII (en option), conçu pour s’harmoniser avec l’appareil

La coque design en option pour le Xperia 10 VIII intègre un support permettant de positionner l’appareil en mode portrait ou paysage, pour un visionnage confortable des vidéos. Elle est conçue pour mettre en valeur la beauté naturelle de votre smartphone.

Prix et disponibilité

Le Xperia 10 VIII sera disponible à la vente en trois coloris : Frozen White, Frosted Grey et Misty Lilac, au prix public conseillé de 559 CHF. Une offre de lancement sera proposée à partir de mi/fin septembre 2026.

A propos Eric Rivera

Rédacteur en chef et journaliste RP, ma passion pour les jeux vidéo et la technologie ne faiblit pas depuis mon adolescence, qui me semble pourtant bien lointaine. Un recul cependant intéressant, puisqu'il me permet de jauger les nouveautés avec un regard plein d'expérience, couplé à une envie d'écrire de tous les jours.

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