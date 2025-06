SQUARE ENIX dévoile KILLER INN, un nouveau jeu d’enquête et d’action

Partager Facebook

Dans KILLER INN, les joueurs sont invités à mettre leur talent de déduction l’épreuve en perçant des mystères, formant des alliances – et surtout, en survivant jusqu’à l’aube. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire à la bêta fermée sur Steam.

Dans KILLER INN, 24 individus sont invités dans un mystérieux château par la toute aussi mystérieuse organisation Astra. Là, ils devront s’affronter, dans le but de remporter des richesses inimaginables. Ils recevront, secrètement et de façon aléatoire, l’un des deux rôles suivants : Loup, dont la mission est de traquer et tuer sa proie, ou Agneau, qui va devoir survivre et résister à son agresseur, ou s’échapper du château. Les joueurs doivent utiliser tout outil, indice ou arme à leur disposition pour survivre – et gagner. Les tueurs se cachent en pleine lumière. Ils peuvent même s’avérer être vos « alliés » les plus proches. Avant le lever du soleil, les joueurs devront tueur, mourir, ou échapper au chaos.