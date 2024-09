Star Wars Jedi: Survivor disponible sur PlayStation 4 et Xbox One

Après sa sortie initiale sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC en 2023, Respawn Entertainment, en collaboration avec Lucasfilm Games, lance aujourd’hui sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One et dans le monde entier le jeu Star Wars Jedi: Survivor, acclamé par la critique et récompensé par un Grammy.

Les éditions PlayStation 4 et Xbox One de Star Wars Jedi: Survivor ont été optimisées pour la génération de consoles précédente, permettant à un plus grand nombre de joueurs à travers le monde de vivre une épopée galactique dans l’univers de Star Wars. Ces éditions sont disponibles dès maintenant au prix de 49,99 €.

Dans Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order™, Cal Kestis fait son retour après être devenu un Chevalier Jedi plus puissant et plus expérimenté. Pour échapper à l’écrasante ombre de l’Empire et une menace mystérieuse venue d’une époque reculée de la galaxie, Cal doit retrouver de vieux amis et s’allier à de nouvelles connaissances. De nouvelles capacités, des options de déplacement inédites et des styles de combat originaux vous attendent dans cette aventure grandiose, qualifiée comme étant « l’un des meilleurs jeux Star Wars jamais créés » par Push Square, et « tout ce qu’on peut attendre d’une suite » par Inverse.

Star Wars Jedi: Survivor est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.