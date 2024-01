Suicide Squad: Kill the Justice League dévoile son trailer officiel de lancement

Partager Facebook

Le tout nouveau trailer présente des séquences de gameplay de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, et King Shark alors qu’ils plongent dans le chaos ayant englouti Metropolis, afin d’affronter les forces de Brainiac qui ne cessent de croître. La vidéo fournit également un aperçu des batailles épiques dans lesquelles les joueurs affronteront Green Lantern, The Flash, et d’autres ennemis tandis que la Squad entreprend la mission impossible de vaincre les super-héros DC les plus puissants de tous les temps, la Justice League. ​

​Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible dans le monde entier le 2 février 2024. Les joueurs qui précommandent la Deluxe Edition auront un accès anticipé de 72 heures au jeu, à partir du 30 janvier 2024.