Suicide Squad: Kill the Justice League – Une toute nouvelle série de vidéos « Insider » pour plus de détails

Le premier épisode de la série Suicide Squad Insider se penche sur les mécanismes de base du jeu, les éléments narratifs, le monde ouvert de Metropolis et plus encore. Grâce aux informations et commentaires des membres de l’équipe de Rocksteady, la vidéo explore la longue tradition du studio à raconter des histoires basées sur les personnages, combinant à merveille aventure et combats, pour faire de Suicide Squad: Kill the Justice League une expérience unique. ​

​​

​En outre, l’Épisode 1 évoque Metropolis, la vaste ville de demain qui prend vie de manière inédite, et regorge d’éléments à découvrir appartenant à l’univers DC. Les spectateurs remarqueront également les apparitions des acteurs Tara Strong (voix de Harley Quinn), Scott Porter (voix de The Flash) et Nuufolau Joel Seanoa alias Samoa Joe (voix de King Shark) qui parlent de leurs personnages respectifs et de l’histoire du jeu.

Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent précommander Suicide Squad: Kill the Justice League sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Vous trouverez tous les détails ci-dessous sur les Standard et Deluxe Editions.

​

​Suicide Squad: Kill the Justice League – Standard Edition

Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont disponibles en précommande numérique et seront très bientôt disponibles en physique ; la version PC est disponible en numérique (Steam et Epic Games Store)

Le jeu principal propose une histoire de grande qualité signée Rocksteady dans un monde ouvert rendu chaotique, en plus d’une expérience de jeu de tir d’action-aventure captivante

Des mises à jour régulières post-lancement et des personnages seront disponibles gratuitement pour prolonger l’histoire ainsi que de nouvelles missions, de nouveaux objets et plus encore

Accès aux Pass de Combat saisonniers gratuits (à mesure de leur disponibilité)

Quatre tenues Suicide Squad Classiques, une pour chaque membre de l’équipe en bonus de précommande et disponible au lancement

Quatre tenues de Rebelles, une pour chaque membre de l’équipe en bonus de précommande PlayStation 5, éditions digitales uniquement

​

Suicide Squad: Kill the Justice League – Deluxe Edition

Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont disponibles en précommande numérique et seront très bientôt disponibles en physique ; la version PC est disponible en numérique (Steam et Epic Games Store)

Tout le contenu de l’Édition Standard et des bonus de précommande

Quatre tenues Justice League, une pour chaque membre de l’équipe

Trois armes notoires de Black Mask (pistolet, fusil sniper et arme lourde)

Quatre poupées d’escouade pour arme, une pour chaque membre de l’équipe.

Un jeton de Pass de Combat premium

Quatre palettes de couleur, une par membre de l’équipe (versions numériques uniquement)

Accès anticipé au jeu jusqu’à 72 heures avant le grand lancement : le 2 février (bonus de précommande)

Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible dans le monde entier le 2 février 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store).